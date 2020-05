EN IMAGES - La classe en temps de déconfinement à l'école Henri Poincaré d'Orléans La Source

Ce jeudi 14 mai, c'est la rentrée du déconfinement à l'école Henri Poincaré à Orléans La Source. Une journée particulièrement importante puisque l'établissement avait dû fermer avant les autres, dès le 5 mars. Une de ses ATSEM avait en effet participé au rassemblement évangélique de Mulhouse dont avait découlé de nombreux cas de coronavirus.

Pourtant, même avec le déconfinement, ce n'est pas un retour à la normale puisque, comme les toutes les écoles française, Henri Poincaré doit intégrer toutes les mesures de précaution contre le virus.

L'accueil des élèves se fait dans la cour de récréation avec un marquage au sol © Radio France - Mathilde Bouquerel

Dans les couloirs, le parcours est fléché, avec des panneaux de couleurs différentes pour chaque classe © Radio France - Mathilde Bouquerel

Une comptine sur le lavage des mains est affichée dans les toilettes © Radio France - Mathilde Bouquerel

En tout seuls douze élèves ont repris le chemin de l'école ce jeudi 14 mai : quatre en CP, deux filles de soignants en CE1 et six CM2. Une situation que déplore Magalie Barrier, enseignante en CP qui donne un cours particulier à Victory, seule élève de sa classe présente : "Ceux qui ont des difficultés ne sont pas là ... Ce sont plutôt les enfants dont les familles les soutiennent qui sont de retour. Mais ça va peut-être faire revenir les autres et aider les parents à reprendre confiance dans l'école."

Les élèves d'une des classes de CM2 de l'école Henri Poincaré © Radio France - Mathilde Bouquerel

"Je suis très contente d'être revenue à l'école parce qu'à la maison, il y a beaucoup moins d'activités ... Et puis mes copines et la maîtresse me manquaient", explique Anissa, 10 ans, en classe de CM2. Quand on lui demande si l'ambiance de l'école lui paraît étrange, elle hoche la tête : "Surtout le fait que les adultes portent des masques, parfois je ne les reconnais pas."

Un marquage au sol entre les tables permet aux élèves de respecter les distances de sécurité © Radio France - Mathilde Bouquerel

Chaque élève doit avoir son matériel personnel, qu'il ne peut pas prêter © Radio France - Mathilde Bouquerel

Les trois autres classes (CE1, CE2 et CM1) feront leur rentrée le 25 mai prochain.