EN IMAGES - La future cité scolaire internationale de Marseille

On sait désormais à quoi ressemblera la future Cité scolaire internationale de Marseille, quartier Arenc. Imaginée par l’Agence Rudy Ricciotti et le cabinet d’architecture Carta et Associés, la structure accueillera 2 190 élèves de la maternelle au lycée à la rentrée 2024.