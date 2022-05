EN IMAGES - Le groupe scolaire "Joséphine Baker" du Pont-Chrétien-Chabenet inauguré

Il y avait du monde pour l'inauguration du groupe scolaire Joséphine Baker, au Pont-Chrétien-Chabenet, vendredi 6 mai après les cours. Les parents d'élèves, surtout, ont pu découvrir les locaux où leurs enfants passent désormais leurs journées.

Ancienne école trop vétuste et trop petite

Depuis environ un siècle, les élèves de maternelle et primaire du Pont-Chrétien-Chabenet et des communes alentours allaient à l'école située rue Nationale. Le bâtiment était devenu vétuste, et surtout trop petit : avec 110 élèves répartis en six classes, le dortoir des tout-petits et la salle de motricité avaient dû être transformés en salle de classe. Le restaurant scolaire, aussi, était devenu étroit, les enfants devaient manger en plusieurs services. Un bâtiment trop difficile à aménager ; la commune avait donc décidé d'en construire un nouveau.

Le projet, dans les cartons depuis de nombreuses années, a subi les aléas et changements des différentes municipalités. "Cela faisait très très très longtemps qu'on en entendait parler, et on avait vraiment hâte d'investir les nouveaux locaux" explique Isabelle Chabrol, directrice de l'école et enseignante depuis 22 ans.

Dans l'ancienne école, le dortoir avait dû être transformé en salle de classe pour accueillir tous les élèves. Ici, les tout-petits peuvent faire la sieste en toute tranquilité. © Radio France - Marie Dorcet

Le projet, financé à 50% par l'Etat, avec une participation de la Région et du Département, a coûté 4 millions d'euros. "C'est un projet structurant pour la commune" explique Guillaume Chaussemy, le maire du Pont-Chrétien-Chabenet. "On ne construit pas des écoles tous les 10 ans, là c'est un projet pour un siècle".

Plus grande, plus lumineuse, plus sécurisée

"C'est quand même bien plus grand" : la phrase revient plusieurs fois dans la bouche des parents lors de la visite. Il faut dire que les élèves ont des salles de classes divisées en deux partie, l'une pour les moments d'apprentissage assis, l'autre pour les ateliers. Tout ça avec une vue sur la campagne et l'élevage de chevaux juste à côté de l'école.

L'une des salles de classe de maternelle. © Radio France - Marie Dorcet

"On a une plus grande classe, plus de livres et de jouets, et aussi un meilleur but de foot et un panier de basket" explique Ethan, ravi de montrer à ses parents où il passe ses journées. Et même si le groupe scolaire n'est qu'un seul et même bâtiment, les élèves de maternelle et de primaire ont leurs espaces dédiés, à la fois en intérieur et en extérieur.

Le bâtiment est aussi beaucoup plus pratique et sécurisé pour surveiller les enfants. Exemple quotidien : les toilettes pour les tout-petits. "On peut en amener six en même temps" explique l'une des ATSEM, "ce qui fait gagner du temps, et permet de ne pas laisser l'une d'entre nous seule avec le reste de la classe trop longtemps".

La cour des élèves de primaire, avec un "meilleur" but de foot et un panier de basket. © Radio France - Marie Dorcet

Une nouvelle visite des locaux, ouverte à tous, est prévue le 4 juin prochain à partir de 10h.

Le bâtiment de l'ancienne école, lui, deviendra un "lieu de vie", mais rien n'est encore décidé : une réunion avec les habitants sera organisée pour en discuter. Le maire a quelques idées, notamment un lieu culturel, et des salles pour accueillir les associations.