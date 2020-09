EN IMAGES - La rentrée de Paul en sixième, du petit-déjeuner à la première heure de classe à Évreux

Les parents de Paul avaient prévu le lever de leur fils aîné à 7h15, mais le jeune garçon s'est réveillé bien avant sa mère. "Je l'ai trouvé les yeux grand ouverts dans son lit, en train de lire" explique la maman Émilie. Paul s'est en effet réveillé à 6h00 et "à minuit, je ne dormais encore pas" précise-t-il. Dès 7h00, toute la famille est dans la cuisine : Paul et sa sœur Claire, déjà habillée, qui elle, entre en CM2 à l'école Paul Bert, leur grand-père maternel et leurs parents pour un petit-déjeuner en famille.

Paul, encore en pyjama, avale vite fait un jus d'orange et quelques biscuits avant d'aller faire sa toilette © Radio France - Laurent Philippot

Paul, que France Bleu Normandie suit à chaque rentrée depuis le CP, a toujours attaché un soin particulier à sa tenue. En CP, il hésitait entre le nœud papillon et la cravate. Cette année, il aborde le "look" d'un pré-adolescent, il laisse pousser ses cheveux, "cheveux longs, idées courtes" rigole son père, jeans déchiré au genou et tee-shirt. Il a également troqué son cartable qu'il traînait depuis le CP contre un sac à dos en CM2.

Le diable se cache dans les détails. Paul passe un coup d'éponge sur ses baskets parce qu'elles sont sales © Radio France - Laurent Philippot

Pendant plus d'une demi-heure, Paul et sa sœur Claire tuent le temps sur le téléphone portable que Paul a eu pour son entrée en sixième. Ils regardent des vidéos, font quelques commentaires sur des chanteurs. Claire presse ses parents de partir "je ne veux pas être en retard" explique-t-elle, d'autant que son nouveau maître ressemblerait à Ed Sheeran.

8h10 Toute la famille monte en voiture. 1ère étape, déposer Claire à son école puis Paul au collège © Radio France - Laurent Philippot

Photo souvenir pour France Bleu devant le collège Jean Jaurès à Évreux, où Paul devrait passer quatre ans, si tout va bien © Radio France - Laurent Philippot

9h20, ouverture des grilles du collège

Au loin, Paul reconnaît Faustine qui sera dans sa classe. C'est le nouveau principal qui accueille les élèves et leurs parents, et d'emblée Pascal Le Berre prévient "nous demandons aux parents de ne pas accompagner leurs enfants, ils vont entrer, ils vont être pris en charge par les assistants d'éducation qui vont leur indiquer leur salle". Mais avant, les élèves font la queue pour savoir quelle est leur classe

Paul sera cette année en sixième A, en CHAM voix, une classe à horaires aménagés musique. Il passera une demi-journée par semaine au conservatoire d'Évreux © Radio France - Laurent Philippot

Protocole sanitaire oblige, la conseillère principale d'éducation met un petit coup de gel hydroalcoolique sur les mains de Paul © Radio France - Laurent Philippot

En une vingtaine de minutes, chaque élève connaît sa classe. Ensuite, direction la cour du collège où les élèves attendent leur professeur principal pour aller en cours

Il y a sept classes de sixième, de 25 à 28 élèves au collège Jean Jaurès d'Évreux © Radio France - Laurent Philippot

La professeure principale de la 6è A, c'est madame Brière, professeure d''éducation physique et sportive. Mais avant de rentrer en classe, encore du gel hydroalcoolique et la professeur veille au grain pour vérifier que les masques ne tombent pas en dessous du nez. Et vient le temps de présentations : "Vous avez de la chance, en sixième, c'est quatre heures d'E.P.S" lance-t-elle à sa classe "après, ce n'est plus que trois heures". On frappe à la frappe et l'enseignante demande aux élèves de se lever : _"C'est la règle au collège Jean Jaurès, quand un adulte rentre dans un pièce, on se lève"_. Les élèves s'exécutent et prennent très vite le pli, trois fois en moins d'une heure, la professeure n'a même plus besoin de leur demander de se lever.

Madame Brière et la classe de sixième A du collège Jean Jaurès © Radio France - Laurent Philippot

Cette rentrée de mardi est exclusivement consacrée aux élèves de sixième, d'autant qu'avec la crise de Covid-19, ils n'ont pas pu visiter l’établissement en juin comme cela se fait d'habitude. Pendant toute la journée, les jeunes collégiens, nés en 2009, vont visiter Jean Jaurès, prendre leurs marques avec les nouvelles règles et prendre possession de leurs livres. Sur chaque table, sont déposés cinq masques en tissu offerts par le Département de l'Eure.

Réglement intérieur, autorisations de sortie, les élèves ont déjà plusieurs formulaires à signer ou à faire signer par leurs parents. Ils devrront aussi vérifier l'état des livres qui leur sont confiés pour l'année scolaire © Radio France - Laurent Philippot

Pour cette première journée de classe, les horaires ont été aménagés avec une fin des cours à 16h20. Demain mercredi est entièrement consacré à la rentrée des élèves de cinquième. Le collège Jean Jaurès retrouvera son effectif complet à partir du jeudi 3 septembre, pour une rentrée qu'on souhaite aussi épanouissante que possible aux élèves. Cela devrait commencer dès la cantine "vous verrez, le jour de la rentrée, c'est sympa" leur dit madame Brière, "genre steak-frites" !