EN IMAGES - Le collège Paul-Bert d'Évreux fait peau neuve pendant l'été

Les 500 élèves du collège Paul-Bert à Évreux vont avoir un beau cadeau à la rentrée : ils vont retrouver des salles de classes toutes neuves, sans oublier des fenêtres rénovées. C'est l'opération travaux d'été qui durent pendant toutes les vacances, lancée par le département de l'Eure.

Il met 200 000 euros dans ce chantier : au total, 16 salles de classe ont été rénovées, 74 fenêtres changées. Les néons ont également été remplacés par des lampes LED, ce qui va diviser la consommation électrique de l'établissement par 2 pour l'éclairage. L'établissement a été construit en 1951 et fait plus de 3 000 mètres carrés.

ⓘ Publicité

Les faux plafonds ont été remplacés, des LED installées. © Radio France - Marianne Naquet

Il était donc nécessaire d'apporter quelques ajustements, explique Alban Spiroux de Vendômois, responsable du service maintenance au département de l'Eure. "On a rénové les salles du sol au plafond, les sols et les murs, et les faux plafonds. Les salles sont neuves. On a en profité pour changer les menuiseries du 2ème étage, qui étaient vétustes, en simple vitrage. Là, on a mis du double vitrage renforcé, pour la sécurité des élèves, et renforcés aussi thermiquement, pour un gain énergétique."

Les fenêtres sont entièrement sécurisées. © Radio France - Marianne Naquet

Reste à faire les fenêtres du premier étage l'été prochain, en 2024, celles du rez-de-chaussée ont déjà été rénovées.

En tout cas, les délais de celui en cours vont être respectés, même en avance, de quelques jours, le chantier sera prêt pour la rentrée des élèves.

La salle d'anglais en plein chantier. © Radio France - Marianne Naquet

Deux millions sur la table

Au total, le Département investit plus de deux millions d'euros pour entretenir les collèges. Outre celui de Paul Bert, ceux de Cormeilles, de Mesnils-sur-Iton ou encore de Breteuil sont concernés : mise à jour des systèmes de sécurité, isolation, peinture et aménagement des classes.

La preuve d'un léger retard à combler ? Non répond, Florence Gautier, vice-présidente du Département de l'Eure, en charge des collèges. "Alors absolument pas, quand on voit 15 nouveaux collèges entièrement construits ou rénovés. Un collège, c'est comme une maison, il y a toujours des travaux à faire. C'est important de ne pas attendre un délabrement ou que ça vieillisse trop, pour faire des travaux nécessaires pour continuer à se sentir bien dans son collège. Il y a pas mal de travaux cet été, car il y a aussi davantage de classes Ulis qui vont ouvrir à la rentrée, et il faut donc rendre les salles accessibles."