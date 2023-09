EN IMAGES - Le nouveau collège Arnaud Beltrame de Luçon

Collège Arnaud Beltrame à Luçon et son principal Nicolas Delomini

C'est une rentrée des classes particulière pour les collégiens de Luçon dans le sud Vendée. Les deux collèges ont été supprimés pour donner naissance à un collège flambant neuf qui ouvre ses portes en cette rentrée. Le collège Arnaud Beltrame accueillera plus de 700 collégiens et 52 enseignants. Ce lundi, les élèves de 6ᵉ effectuent leur rentrée. Les autres collégiens reprendront demain. L'investissement est de plus de 15 millions d'euros pour le département de la Vendée.

Le choix d'Arnaud Beltrame décidé par le conseil départemental de Vendée "a une vraie symbolique pour l'établissement, explique le principal Nicolas Delomoni, on crée donc en 3ᵉ une classe défense sécurité globale en partenariat avec l'escadron de gendarme voisin pour travailler sur le devoir de mémoire, la sécurité".

Collège Arnaud Beltrame à Luçon © Radio France - Yves-René Tapon

Le CDI au collège Arnaud Beltrame à Luçon © Radio France - Yves-René Tapon