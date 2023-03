EN IMAGES - Les lycéens de Dordogne fêtent le Percent, 100 jours avant le bac

C'est la tradition. 100 jours avant le bac, les lycéens de Terminale fêtent le Percent, ou Père Cent. La tradition veut que les élèves se déguisent, et fassent la fête, à coups d'œufs, de farine, et autres objets et liquides dégoûtants jetés à la figure. Surtout, c'est l'occasion de faire éclater, une fois dans l'année, les rivalités entre les différents lycées de la ville : Picasso, Léonard de Vinci, Albert Claveille, B2B, Jay de Beaufort et Laure Gatet.

A 11h30, ils étaient entre 250 et 300 devant Bertran de Born pour défiler et s'affronter.

Les lycéens se déguisent 100 jours avant le bac. © Radio France - Jeanne de Butler

