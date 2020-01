EN IMAGES - Les profs en colère érigent un mur de livres devant l'inspection académique de Saint-Étienne

Saint-Étienne, France

Ils se sont donné rendez-vous vers 9h ce vendredi 24 janvier, devant la DSDEN, la direction des services départementaux de l'Education Nationale à Saint-Etienne. Des enseignants sont venus de tout le département, les bras chargés de manuels scolaires.

Pour Estelle Tomasini, enseignante au lycée Honoré d'Urfé à Saint-Étienne et membre du SNES FSU, c'est un symbole : "Il y a un manque d'écoute, quand les organisations syndicales veulent discuter, on fait face à un mur", explique-t-elle.

Le mur de livres devant la DSDEN à Saint-Étienne © Radio France - Margaux Caroff

Dans le rassemblement, de nombreux profs sont venus en solidarité avec leurs collègues du lycée Beauregard à Montbrison, visés par une plainte pour avoir retenus des copies du baccalauréat. L'une d'entre elle porte un t-shirt "Soutien à Beauregard", elle n'est pas visée par la plainte mais se sent directement menacée et préfère donc rester anonyme : "On est choqués, déçus. Ça prends des proportions énormes par rapport au geste qu'on voulait faire."

Les manuels scolaires entassés devant la DSDEN sont petit à petit emportés par les profs à l'intérieur du bâtiment. En chantant des slogans "Blanquer démission" ils les empilent cette fois devant la porte de l'inspection académique.

Impossible de rentrer ou de sortir de l'inspection académique à Saint-Étienne © Radio France - Margaux Caroff

Le cortège d'enseignants a ensuite rejoint la manifestation contre la réforme des retraites, une autre de leurs revendications. La manifestation est partie à 10h30 de la CCI de Saint-Étienne.