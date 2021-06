EN IMAGES - Mobilisation des professeurs contre le bac de philosophie devant le rectorat à Grenoble

Les professeurs des établissements de la métropole grenobloise étaient en colère ce jeudi 17 juin, jour de l'épreuve du bac de philosophie. Ils étaient une trentaine à manifester devant le rectorat à Grenoble. Ils critiquent vivement le maintien de cette épreuve, seul épreuve écrite de cette édition 2021 du baccalauréat.

Les manifestants se sont retrouvés aux alentours de midi devant le rectorat à Grenoble © Radio France - Chloé Cenard

Selon eux, l'épreuve a été vidée de "toute sa substance". En effet, le ministère a décidé de garder la meilleure note, entre celle obtenue à l'épreuve et celle du contrôle continu à condition que le candidat ait rendu sa copie. "La conséquence c'est que les élèves sont venus sans n'avoir rien préparé. Ils savent que s'ils ont une note satisfaisante à l'année, ils n'ont pas besoin de faire l'épreuve. Je ne leur jette pas la pierre mais ça ne servait à rien de la maintenir", explique Mathilde, professeure de philosophie au lycée Aristide Bergès à Seyssinet-Pariset.

Une grande banderole a été affichée devant les portes du rectorat © Radio France - Chloé Cenard

Les professeurs considèrent également que l'épreuve est très inégalitaire. Certains élèves ont eu cours en présentiel toute l'année, d'autres non. "Ils ne sont pas tous égaux face à cette épreuve", insiste Mathilde. Et pour ceux qui n'auraient pas la moyenne au contrôle continu, il faut assurer lors de l'épreuve, "compliqué après une année si chaotique", explique-t-elle.

Les banderoles ont été affichées en fin de matinée sur le bâtiment du rectorat © Radio France - Chloé Cenard

Contre la dématérialisation des copies

Les professeurs manifestent également contre la dématérialisation des copies pour la correction. Le principe est très simple mais contesté : les copies sont scannées puis envoyées aux professeurs via un logiciel."Le problème principal, c'est que ça permet une surveillance de notre travail. Ça permet de faire des statistiques comme le temps de correction, comment on note etc.", détaille Mathilde. Choquée, elle cite un exemple à l'appui : "Il y a des collègues qui ont reçu leurs copies de BTS de français et qui, 24 heures après, ont reçu des mails qui leur demandaient pourquoi ils n'avaient toujours pas encore commencé". Selon cette professeure, c'est un moyen de plus d'augmenter le mal-être des enseignants.