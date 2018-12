EN IMAGES - Nouvelle journée de mobilisation des lycéens en Mayenne

Château-Gontier, France

De nouvelles actions des lycéens ont été menées pour la deuxième fois en une semaine en Mayenne.

Des élèves ont, par exemple, bloqué l'entrée du lycée Douanier Rousseau à Laval pendant une heure. D'autres sont allés dans le centre-ville pour bloquer la circulation. Ils étaient une centaine. La police est intervenue pour rétablir le trafic.

Des lycéens tentent de ralentir la circulation dans le centre -ville. Intervention de la police #Laval#Mayennepic.twitter.com/UNWusjRUjK — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) December 7, 2018

A Château-Gontier, ce sont des lycéens de Victor Hugo, 150 selon la gendarmerie, qui ont marché dans les rues de la ville et sur la rocade. Un mouvement de contestation fourre-tout, un défouloir pour beaucoup d'entre eux estime ce lycéen, déçu par la tournure des événements : "il n'y pas de réel leader. Rien n'est organisé et ça part dans tous les sens. De l'aveu de beaucoup que j'ai croisés c'est surtout pour sécher les cours. C'est dommage car il y a de nombreuses revendications qui peuvent être audibles comme l'amélioration de Parcours Sup. On entend aussi parler de l'augmentation des frais de scolarité à l'université. Mais tout ça c'est noyé dans un flot de convictions pas vraiment réelles".