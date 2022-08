EN IMAGES - Qu'est-ce que ça signifie, végétaliser une école ?

La ville de Nancy continue d'investir dans le but de végétaliser ses écoles. Cet été, 5 d'entre elles ont organisé des travaux dans ce sens, dont l'école maternelle du Montet, dans le quartier Saurupt.

Le but est d'offrir de plus en plus d'ombre aux enfants.

Le chantier a duré tout au long de l'été. "Du premier au dernier jour de vacances", confie Véronique Billot, adjointe à l'éducation et à l'enfance à la mairie de Nancy. Deux mois pendant lesquels la cour de récréation de l'école maternelle Montet a fait peau neuve. Elle fait partie des 5 établissements retenus par la ville pour se végétaliser cet été, pour un investissement total de 2 millions d'euros.

Pour l'instant, pas de gazon, mais le bois prend progressivement de plus en plus de place. © Radio France - Arthur Blanc

A l'issue d'un été particulièrement sec, ces travaux prennent une dimension particulière, notamment au moment d'évoquer la gestion de l'eau. L'ensemble des eaux de pluie est ainsi infiltrée, de même que le volume d'eau écoulé depuis les toitures. D'importantes quantités redirigées vers la nappe phréatique. "C'est important", assure Véronique Billot. Mais ce ne sont pas les seuls aménagements mis en place à l'école Montet.

Des carrés prévus pour que les enfants travaillent eux-mêmes sur leurs propres potagers. © Radio France - Arthur Blanc

Pour l'heure, végétalisation ne rime pas encore avec gazon, c'est la nature qui le permettra quand elle sera devenue moins sèche. Mais déjà, les 91 élèves pourront cultiver dès la rentrée ce jeudi leur propre jardin et se sensibiliser à la nature. "Faire des potagers et de la confiture, et surtout la déguster", sourit Véronique Billot.

Un petit amphithéâtre avec des gradins pour les enfants. © Radio France - Arthur Blanc

Outre l'aspect jardinage, on retrouve beaucoup de bois tout autour de la cour, et notamment un amphithéâtre abritant des gradins, qui sera régulièrement plongé dans l'ombre. C'est peut-être là l'aspect le plus important pour les enfants selon Carole Garcia, la directrice. "Je pense que les enfants ne se rendront pas forcément compte du côté perméabilité des sols. Par contre, les îlots de fraîcheur sont importants pour eux." A terme, la mairie de Nancy souhaite que toutes ses 44 écoles primaires soient équipées d'une cour végétalisée comme celle-ci.