EN IMAGES : Reprise de l’école en toute sécurité en banlieue de Nancy

Premier jour de classe après deux mois de cours à distance pour les écoliers. A Tomblaine, le maire a laissé les classes de maternelle fermées et pas plus de cinq élèves par classe en élémentaire : en toute sécurité pour une école pas comme les autres.

Un élève sur dix a retrouvé le chemin de l’école à Tomblaine où le maire, a choisi de jouer la sécurité en concertation avec les enseignants et le rectorat. Ce n’est pas 15 élèves par classe comme le préconise le ministre de l’Education mais seulement cinq avec un accueil sécurisé.

Une école divisée en deux avec deux entrées, deux bâtiments et deux cours de récréation. Un dispositif qui rassure les enseignants, le personnel communal et les parents d’élèves.

Silence et calme

Une école étrangement calme, avec pas plus de cinq élèves par classe tandis que la maternelle, juste à côté, reste fermée. « Le silence dans l'école, ça fait bizarre » avouent les élèves qui se lavent les mains en entrant et en sortant de la classe.

Les enseignants s'adaptent

Le maire de gauche, Hervé Féron, ancien éducateur spécialisé, veut prendre toutes les précautions et adaptera son arrêté municipal à la demande « si il y a des parents en difficulté de garde pour leur enfant ». Pour les enseignants, le nombre d’élèves restreint rassure, mais il faut adapter la façon d’enseigner. Ne pas toucher les cahiers de l’élève, porter un masque et veiller aux mesures barrières.

Récréation sans ballon

Dans la cour, la petite dizaine d’élèves jouent, les mains dans les poches en respectant le mètre de distance entre chacun. On se lave les mains et on fait ses exercices de grammaire à coté de son sac qui contient un repas froid pour midi. Le ménage est fait trois fois par jour et tout est balisé, de l’entrée à la sortie et jusqu’aux toilettes.

Un retour à l’école pas comme les autres pour des élèves qui apprécient le calme de ce premier jour de reprise. 20 élèves ont retrouvé le chemin de la classe sur les 140 que compte l’école élémentaire Jules Ferry de Tomblaine.

Classe ou accompagnement scolaire ?

Le directeur, Philippe Astruc, confie que c'est une reprise particulière : « il ne faut pas approcher, ne pas aider, ne pas travailler en groupes, ce n’est pas la classe », avec des enseignants qui voient plutôt ça comme un accompagnement. Des professeurs des écoles rassurés par les précautions prises dans leur commune, plus drastiques qu’ailleurs.

Ecoutez le reportage radio dans la classe. Copier

Ecoutez Philippe Astruc, directeur de l'école. Copier