EN IMAGES - "Uniform Day" : à la cité scolaire Jean Moulin de Forbach, tous sur leur 31 le temps d'une journée

Les élèves du collège et du lycée Jean Moulin de Forbach étaient invités, ce mardi, à venir habillés en noir et blanc, avec cravate et chaussures de ville. Un petit clin d’œil "pour faire comme en Angleterre", alors que tous les voyages scolaires sont annulés.