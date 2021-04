En immersion dans une classe virtuelle au lycée Fernand Daguin de Mérignac

Malgré une attaque informatique et des couacs de connexion, les enfants ont pu faire leur rentrée en classe virtuelle ce mardi matin. Peu d'incidents à signaler en Gironde selon le rectorat qui explique que tout était rentré dans l'ordre avant 10h00.

D'ici vendredi et le début des vacances scolaires écoliers, collégiens et lycéens suivent donc leurs cours en distanciel. En Gironde la rectrice d'académie Anne Bisagni-Faure promet une continuité pédagogique avec un déploiement de nouveaux outils numériques afin de lutter contre le décrochage scolaire. Ce mardi matin elle s'est rendue au lycée Fernand Daguin pour assister à une classe virtuelle.

On s'est préparé à cela depuis la rentrée de septembre. On a appris des imperfections de l'année dernière pour améliorer notre organisation et nos outils