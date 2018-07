En Indre-et-Loire, les classes de CP à 12 terminent leur première année

Par Annabelle Wanecque, France Bleu Touraine

Ce vendredi soir l'école sera bel et bien terminée et ce sera donc le début des grandes vacances pour les plus jeunes. L'occasion de faire un bilan de ce qui a été l'un des symboles de cette année scolaire, les fameuses classes de CP à 12 dans les REP +.