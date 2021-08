En Indre-et-Loire, pas de capteurs de CO2 dans les écoles pour le moment

Dans les écoles, c'est l'une des nouvelles armes anti-Covid. Les capteurs de CO2 pourraient bien équiper de plus un plus de salles de classe. Ces boitiers, de la taille d'un détecteur de fumée, alertent le professeur lorsqu'il est nécessaire d'ouvrir les fenêtres et d'aérer la salle afin de limiter les risques de contamination dans un espace clos.

Le gouvernement et son ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer souhaitent généraliser ces capteurs dans nos écoles. Mais à moins d'une semaine de la rentrée scolaire, cette préconisation arrive bien tard. Et en Indre-et-Loire, aucune commune ne sera prête dès le retour des enfants ce jeudi 2 septembre.

Un retard incompréhensible pour le principal syndicat enseignant dans les écoles

"On est toujours dans le bricolage au détriment de la santé des élèves et des personnels", déplore Paul Agard. Dans son viseur, non pas les communes, mais l'Etat et son ministère de l'Education qui évoquent cette question que maintenant. Or, cela fait des mois que le secrétaire départemental du SNUIPP-FSU, principal syndicat enseignant dans les écoles, réclame ces capteurs de CO2. " Si l'aération n'est pas faite suffisamment, comment le professeur sait-il que la situation en CO2 dans la classe et donc en diffusion potentielle du virus, atteint un point critique ? S'il n'a pas de capteurs, il n'a aucun moyen de le savoir. Donc attendre des mois et des mois, c'est incompréhensible."

Ballan-Miré et Montlouis-sur-Loire ont entamé les démarches

Montlouis-sur-Loire souhaite équiper sa quarantaine de classes au total. " L'idée est de regarder et d'étudier les choses", précise le premier adjoint au maire, Laurent Thieux. " Pour le bien-être des élèves et pour rassurer les familles. Mais on ne peut pas s'engager dans un délai aussi court que celui de la rentrée des élèves la semaine prochaine."

Un premier fournisseur a été vu mais la procédure n'en est qu'à ses débuts. Et la commune espère installer ses premiers capteurs de CO2 pour cet hiver. Mais à 300 euros pièce ttc, c'est un véritable budget supplémentaire. "On va être sur des budgets aux alentours des 10 000 euros. Une somme qui n'était pas prévue dans le budget de la commune. Donc il serait logique que l'Etat puisse compenser et aider à l'achat de ces équipements."

Si les 36 000 communes de France se lancent à commander des capteurs de Co2, j'imagine qu'il va y avoir un goulot d'étranglement pour les producteurs et des délais d'approvisionnement", Thierry Chailloux, maire de Ballan-Miré

Ballan-Miré en est au même point que Montlouis-sur-Loire. " Nous avions déjà commencé les devis pour équiper l'ensemble de nos trente classes afin de protéger les enfants de Ballan", explique son maire Thierry Chailloux. "Mais les annonces gouvernementales nous prennent un petit peu de court parce qu'on l'avait plutôt prévu pour l'année prochaine." Pour un budget de 6 000 euros voire 14 000 euros si la commune opte pour un système complet d'enregistrement des données. "Si les 36 000 communes de France se lancent à commander des capteurs de Co2, j'imagine qu'il va y avoir un goulot d'étranglement pour les producteurs et des délais d'approvisionnement"

Quant aux 54 collèges d'Indre-et-Loire, le conseil départemental n'a pas prévu pour le moment des les équiper en capteurs de CO2