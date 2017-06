En Isère, chez les Curtis, triple dose de révision et de stress pour le bac !

Chaque année, à pareille époque, c'est l'heure du stress, des dernières révisions pour les candidats au bac. Début des écrits ce jeudi 15 juin avec la tant redoutée épreuve de philosophie. Aux Avenières Veyrins-Thuellin, chez les Curtis, ce n'est pas 1 enfant, ni 2 qui vont passer l'examen, mais 3 !

Martina, Mahalia et Metelyn, les triplées Curtis, fêteront leurs 18 ans, le 6 juillet, soit le lendemain des résultats du baccalauréat. Elles sont toutes les 3 dans la même classe en terminale "économique et social" au lycée Camille-Corot de Morestel. Si elles ont déjà passé quelques épreuves anticipées (oraux d'anglais et d'allemand début mai; option musique fin mai et oral d'anglais section européenne le 7 juin), le 15 juin, place au début des épreuves écrites avec la tant redoutée épreuve de philosophie. Mais les 3 sœurs, elles, craignent plutôt l'épreuve d'histoire, prévue le lendemain. "Peur de me tromper dans les dates, les chronologies" explique Metelyn.

La maman est la plus stressée selon les filles

Pour ces révisions, d'après Metelyn, "on ne revoit pas les mêmes notions, les mêmes points". A chaque élève, il est vrai, ses points forts, ses points faibles. Mais les filles, qui ont eu les mêmes profs, les mêmes cours, s'aident. "On se pose des questions, on se prête les cours", raconte Mahalia. Toutes les 3 reconnaissent qu'être 3 à devoir potasser le même programme c'est plutôt une chance.

Les sœurs avouent aussi que plus on s'approche de l'épreuve plus il y a du stress. Mais dans cette famille recomposée de 5 enfants, où Thomas le grand frère a déjà passé le bac, la plus angoissée c'est bien la maman. "Nous on est dedans, donc on stresse moins. Et puis arrivera ce qui arrivera" philosophe Martina. Luciene, la maman justement, veille à ce que les filles revoient certains points, mais également qu'elles fassent des pauses. Pour elle, ce qui est déterminant, plus que ces révisions de dernières minutes, c'est le travail fait tout au long de l'année mais aussi les années précédentes.

Côté notes, les filles ont tourné autour de 13-14 de moyenne cette année. C'était 11-12 pour le bac blanc. Là, l'objectif est d'avoir le bac. "Et après si l'une de nous 3 ne l'a pas ça ne sera pas un si gros problème que ça" explique Metelyn. Les 3 filles font de la musique au conservatoire Berlioz de Bourgoin-Jallieu et elles veulent en faire leur métier comme leur maman, prof de piano et de chant. A la rentrée, les sœurs comptent suivre des études de musicologie à la fac de Grenoble. "On ne s'est pas concertées" tient à préciser Mahalia. Elle joue du violoncelle, Martina du violon et Metelyn de l'alto.