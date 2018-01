Limousin, France

Quels moyens pour la prochaine rentrée scolaire ? Nous avons posé la question au recteur Daniel Auverlot ce jeudi matin, alors qu'il doit en discuter demain avec les syndicats d'enseignants. Le limousin devrait rendre 7 postes dans le second degré mais aucun en primaire, car c'est là que le gouvernement veut concentrer les efforts.

Un millier d'élèves en moins en primaire, dont 500 rien qu'en Corrèze !

Il y aura 140 élèves en plus dans les collèges et lycées à la rentrée prochaine, mais 7 enseignants en moins. "Sur 4.300 postes en tout", rappelle Daniel Auverlot pour relativiser cette baisse, qui survient alors qu'au contraire, dans le primaire, aucun poste n'est supprimé malgré une chute démographique : 1.000 élèves de moins ! "Ce n'est pas une question de règle comptable", explique le recteur, "l'objectif est de faire en sorte que les élèves en sortant de primaire sachent lire, écrire, compter et respecter autrui". Et pour l'atteindre, le gouvernement a décidé de dédoubler les classes de CE1 en zone prioritaire, comme ça a été fait pour le CP depuis octobre.