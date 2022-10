En Limousin, les syndicats dénoncent le projet de réforme des lycées professionnels

La réforme des lycées professionnels ? Ils n'en veulent pas. En Limousin, trois syndicats ont boycotté ce mercredi après-midi le Comité technique et académique qui devait aborder la question de la carte des formations. L'Unsa, la FSU et Force Ouvrière dénoncent une réforme calquée sur le modèle de l'apprentissage, pensée sans aucune concertation notamment en ce qui concerne l'allongement des périodes de stage en entreprise.

Le projet de réforme, dont on ignore la date d'application, prévoit 11 semaines de stage supplémentaires en entreprise pour les élèves de terminale. De quoi inquiéter Marie-Noëlle Caire, représentante FO au CTA : "Que ce soit l'enseignement professionnel, où les élèves ont besoin et ont des plateaux techniques dans les lycées souvent plus élaborés et performants que dans les entreprises, ce serait les priver pendant une période de tout cela. Et d'autre part, ça diminuerait automatiquement l'enseignement général, qui est souvent un problème pour ces élèves."

L'importance des enseignements au lycée

Les syndicats redoutent la disparition en moyenne de 340 heures d'enseignement pour des élèves qui en ont besoin insiste Christophe Tristan de la FSU, et enseignant à Jean-Monnet à Limoges : "Actuellement près de 50% des élèves vont dans l'enseignement supérieur. Sur ces 50%, 34% vont vers un BTS et seulement 40% ont le BTS. Alors qu'en lycée technique ils sont 61% à obtenir un BTS et 81% en lycée général."

La présence à l'école est aussi la garantie d'une formation complète à un métier rajoute Régis Dubois, représentant Unsa et enseignant à la Segpa de Saint-Junien : "Quand le jeune vient au lycée, il voit toutes les activités du métier. Si on les envoie encore plus en entreprise, le jeune aura un diplôme national, mais qui sera peut être réduit à une simple activité qu'il aura vu en entreprise."

Une carte des formations selon les territoires

Mais, la multiplication des stages en entreprise n'est pas la seule inquiétude des syndicats. Ils pointent aussi du doigt une carte des formations, qui pourrait être spécifique à chaque territoire, selon son bassin d'emploi local et ses besoins. Dangereux ! dit Régis Dubois : "Si cette carte est basée sur le bassin d'emploi, économique et d'entreprises il y a un danger pour les jeunes. Après, on va les hyper-spécialiser sur un territoire et après on va tuer en quelque sorte leur autonomie future en terme de mobilité surtout. Car ils seront formés à un métier, sur un territoire et incapables de bouger. Exemple avec les bassins miniers où on avait des gens hyper-spécialisés sur leurs métiers. Aujourd'hui, on est encore en train d'essayer de relever économiquement ces territoires et des gens sont restés dans la difficulté pour trouver un emploi parce qu'ils n'avaient eu aucune formation de base."

Les représentants FO, Unsa et FSU ont boycotté la réunion prévue ce mercredi avec la Rectrice de Limoges © Radio France - Valérie Mosnier

Un chef d'entreprise président de conseil d'administration ?

Les organisations syndicales dénoncent un projet de réforme sans concertation. "Emmanuel Macron a annoncé vouloir rapprocher la formation professionnelle initiale et les entreprises. La réforme prévoit aussi que le président des conseils d'administration des lycées professionnels soit un chef d'entreprise. _C'est du jamais vu, c'est scandaleux !"_poursuit Marie-Noëlle Caire. "Non ! Le président du conseil doit être le chef d'établissement. Donner la présidence à un chef d'entreprise veut dire que c'est lui qui va orienter les types de formation dans son établissement. C'est quelque part mettre les professeurs sous la tutelle du ministère du Travail."

Appel à la grève le 18 octobre

Contre ce projet de réforme de l'enseignement professionnel, l'intersyndicale limousine appelle à la grève les 670 professeurs de lycées pro' de l'académie, mardi prochain à 10h30 devant le Rectorat, à Limoges.