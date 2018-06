Mende, France

Tous les écoliers de CM2 du Gard et de la Lozère quittent l'école primaire avec un livre à lire durant leurs vacances d'été 2018. Cette année, il s'agit d'un recueil de Fables de La Fontaine illustrées par le dessinateur Joann Sfar. Avec "Un livre pour les vacances", l'objectif est de renforcer le goût et la pratique de la lecture chez ces élèves qui vont entrer au collège, en leur donnant l'occasion de découvrir durant leur temps de loisirs une œuvre du patrimoine littéraire et de partager le plaisir de sa lecture avec leur famille, leurs camarades et leurs professeurs.

L'opération "Un livre pour les vacances" a été expérimenté en 2017 dans les académies d'Aix-Marseille, Nantes et Lille. Elle est généralisée à toutes les académies en 2018.

Chaque année, il sera demandé à un artiste contemporain de grand talent d'illustrer une sélection des Fables de La Fontaine. Cette année, Joann Sfar a accepté de les illustrer, s'inscrivant dans le sillage d'illustrateurs de renom qui ont fait dialoguer ces fables avec des œuvres plastiques depuis le XVIIe siècle, et faisant ainsi de ce recueil un véritable livre d'art.

La maîtrise des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter autrui) par tous les écoliers est une priorité, explique Pascal Clément le directeur académique de Lozère.

"La lecture est un plaisir" Copier