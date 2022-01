En manque de surveillants, le lycée agricole de Surgères en partie fermé cette semaine

"C'est une situation exceptionnelle", prévient d'emblée Patricia Darjo, la directrice du lycée agricole de Surgères, l'Enilia Ensmic. Son bureau à elle est bien occupé, quelques autres également, secrétariat, l'atelier technologique, le personnel du lycée. Mais très peu d'élèves dans les couloirs, uniquement les quelques étudiants de l'Université de La Rochelle qui viennent ici. Les 105 lycéens et les 80 apprentis du CFA (Centre de formation d'apprentis) ne sont pas là. Cette semaine, tous sont contraints de faire cours à distance. La raison : sur cinq assistants d'éducation, ce que l'on appelle aussi les surveillants, trois sont actuellement absents, arrêtés pour diverses raisons, mais pas à cause du Covid. La direction promet un retour à la normale dès lundi prochain, le 24 janvier.

C'était une question de bon sens. Avec ces effectifs, je ne pouvais plus assurer la sécurité des élèves, et de l'équipe enseignante

"Dans un établissement scolaire, il y a deux éléments sans lesquels on ne peut pas fonctionner, avance la directrice. La restauration, et la vie scolaire. Actuellement, c'est notre service de vie scolaire qui est touché." La particularité de ce lycée, c'est que 70 % des élèves viennent de loin, et donc dorment à l'internat. Et qui surveille les élèves la nuit ? "Les surveillants. Ils s'occupent aussi du temps de cantine, des permanences... Donc c'était une question de bons sens, avec un tel effectif, je ne pouvais pas assurer la sécurité des élèves", rajoute Patricia Darjo.

Une décision que regrettent certains membres de l'équipe enseignante, eux aussi contraints de donner cours depuis chez eux, devant leur ordinateur. Angélique Bourdallé, professeure de lettres, pense qu'il y avait peut-être mieux à faire : "Il y a eu une réunion lundi. Nous avons tous été informés de ce changement. Mais les cours à distance, on a déjà beaucoup donné... Une organisation interne aurait pu être élaborée et trouvée. " La direction répond avoir agi dans l'urgence : "J'ai été informée d'un troisième arrêt samedi. J'ai prévenu tout le monde au plus vite."

L'établissement cherche à recruter un surveillant

L'enseignante elle relève aussi : "Nous n'avons pas eu les modalités concrètes de cette nouvelle organisation." Elle pointe des changements de dernière minute dans son emploi du temps. "Et là, chaque enseignant fait comme il souhaite. Certains optent pour des visios, moi par exemple non." De son côté, la direction se montre conciliante : "Je comprends que les enseignants regrettent. C'est une semaine qui va permettre de conforter, de faire de la médiation, _ça n'est pas une semaine perdue_, c'est différent, avec d'autres outils, et lundi tout reviendra à la normale."

Pour ce qui est des effectifs, l'un de ses arrêts étant un longue durée, la directrice cherche depuis déjà le retour des vacances de Noël un nouvel assistant d'éducation. "Mais _à ce jour, nous n'avons pas trouvé_. Alors je lance un appel : si un étudiant, quelqu'un qui habite à Surgères, souhaite rejoindre notre équipe, il y a un temps partiel disponible."

Vous pouvez contacter le lycée, au 05 46 27 69 00.