En Mayenne, quasiment trois fois plus de fermetures que d'ouvertures de classes à la rentrée 2021

20 fermetures et sept ouvertures de classes programmées pour la rentrée 2021 en Mayenne.

Combien de classes vont fermer et ouvrir à la rentrée scolaire 2021 en Mayenne ? L'inspecteur d'Académie de notre département a dévoilé ce mercredi 10 mars la carte scolaire après la réunion du Conseil Départemental de l'Education nationale ce 9 mars avec les syndicats. Alors à quoi va-t-elle ressembler ? On vous détaille tout.

En Mayenne, 20 classes vont fermer : à Chailland, Sacé, Maisoncelles / Bignon du Maine, Voutré, La Brûlatte / La Gravelle, Juvigné, Bouère / Saint Brice, La Bazoge Montpinçon, Aron, la maternelle de Villaines la Juhel, l'élémentaire de Lassay-les-Châteaux, la maternelle Prévert de Mayenne, Eluard à Mayenne, l'élémentaire Dolto à Laval, la maternelle Quelaines Saint Gault, l'élémentaire de Renazé, Craon, la maternelle Les Grands Prés à Evron, l'élémentaire de Louverné et l'élémentaire Jules Verne à Laval.

Aucune ouverture de poste d'enseignant titulaire

Sept classes en revanche vont ouvrir : à Saint-Mars-la-Futaie, Châlons-du-Maine, La Roche-Neuville, Ruillé / Villiers Charlemagne, les écoles Hilard et Badinter à Laval.

Du côté du recrutement, aucun poste d'enseignant titulaire supplémentaire n'est prévu à la rentrée prochaine. Mais il y a quand même des créations de postes : deux titulaires renforcement, c'est-à-dire des enseignants en temps partiel, deux postes de remplaçants ou encore, un poste d'enseignant référent des élèves en situation de handicap.

Une carte relativement favorable", l'inspecteur académique de la Mayenne

Pour l'inspecteur d'Académie de la Mayenne, cette carte est "relativement favorable" car oui, 20 classes ferment mais notre département perd 424 élèves. Les fermetures sont décidées là où "les évidences sont partagées" explique Denis Waleckx. On ferme et on ouvre en fonction du nombre d'élèves sur le territoire.

Mais pour le syndicat SNUDI-FO 53, cette carte est complètement "déconnectée du contexte sanitaire". Il faut garder des effectifs raisonnables pour suivre les élèves les plus en difficulté après le confinement. L'Académie prévoit 21,4 enfants par classe, c'est deux de moins qu'en 2016.