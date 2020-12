En Mayenne, à chacun sa visio pour les conseils de classes

Les vacances scolaires approchent. Et dans les collèges et les lycées de la Mayenne, les conseils de classe s'enchaînent. Des moments importants où les dossiers des élèves sont étudiés un par un en présence des professeurs, du proviseur, de deux parents d'élèves et des deux délégués de classe. La tenue de ses réunions en distanciel est donc fortement recommandée par l'inspection académique.

Les données assez protégées ?

Depuis plusieurs jours, dans notre département, la CGT s'inquiète de cette pratique. Plusieurs établissements utiliseraient la plateforme Zoom. Sauf qu'elle ne garantirait pas assez la sécurité des données d'après le syndicat. "Zoom explique qu'elle respecte la réglementation générale de protection des données. Mais quand vous vous connectez en Mayenne, vous êtes géolocalisé aux États-Unis. Un point "US" apparaît d'ailleurs. Donc en cas de problème, numériquement vous êtes aux États-Unis et donc vous avez à faire avec la justice californienne" explique Christophe Tropeau, professeur d'histoire-géographie au lycée Ambroise Paré de Laval.

VIA est recommandé

Au début du deuxième confinement, le ministère de l'Éducation a renvoyé ses préconisations en matière de réunions à distance. Il conseille l'utilisation de la plateforme de classe virtuelle VIA. À l'ensemble scolaire Don Bosco à Mayenne, les conseils de classe se font à nouveau en présentiel, mais les rendez-vous entre parents et professeurs, les jours qui suivent sont réalisés via la plateforme Google Meet. "La visio rétablit un peu la communication non-verbale. C'est important car elle n'est pas perceptible au téléphone. C'est une solution dans le contexte actuel qui est très opportune" détaille Mikaël Angin, le chef d'établissement. Chaque élève a reçu en début d'année une adresse mail et un mot de passe pour gommer les différences d'accès à internet entre les familles. "On a travaillé dès la rentrée sur ce sujet avec notre informaticien pour permettre à tout le monde d'accéder au visio, et de la même façon" termine Mikaël Angin.