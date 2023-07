En Mayenne, acheter les fournitures scolaires dès juillet peut être utile

Alors que vous profitez des plages, des campings, de la mer, de la rivière ou bien de la montagne et bien certains pensent déjà… à la rentrée scolaire ! À Mayenne, le supermarché Leclerc a déjà installé un rayon fournitures scolaires pour les familles qui voudraient anticiper ces achats.

Ce week-end du 14-Juillet, elles étaient plusieurs à penser au compas et au cartable, plutôt qu'aux tongs et aux maillots de bain. Partir en Espagne l'esprit libre et ne pas penser à la rentrée dès le retour des vacances, c'est la stratégie de Morgane et sa fille Lucie.

L'agenda est acheté. Le cahier de vacances également pour la jeune fille. Plus loin devant des cahiers, il y a Linda. "Je n'aurais plus à le faire après. En plus, elle n'a qu'un agenda à acheter. Il n'y a personne. Je crois que je n'ai jamais vu le Leclerc vide comme ça, donc c'est parfait", sourit Morgane.

La carte bancaire va donc un peu chauffer pour cette mère de famille mais acheter des fournitures scolaires dès juillet permet d'amortir un peu les coûts, explique Julien Faucon, responsable du rayon dans le magasin Leclerc. "L'inflation est passée par là. Du coup, les gens veulent étaler leurs achats. Commencer d'abord par tout ce qui est cahier et après, pourquoi pas finir par les cartables."

Cette année, ce sont les fournitures scolaires couleur pastel qui ont la côte d'après ce professionnel.