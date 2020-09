En Mayenne, des masques transparents pour le personnel des collèges chargé des jeunes en situation de handicap

16.000 collégiens ont fait leur rentrée ce mardi matin en Mayenne dans les 27 collèges publics et 15 privés. Le port du masque y est désormais obligatoire.

Justement, pour le personnel chargé d'assister les personnes en situation de handicap dans les classes ULIS notamment, le Conseil Départemental vient d'être livré en masques transparents, un équipement qui permet d'observer le mouvement des lèvres, très important pour l'apprentissage, pour rassurer explique Olivier Richefou le président de la collectivité : "on en a reçu déjà, moins de 200, et on a une commande complémentaire en cours de plusieurs milliers pour celles et ceux qui ont besoin de communiquer avec des personnes en situation de handicap ou des jeunes enfants. Le conseil départemental gère la protection maternelle et infantile et il est dans ce cas bien utile de porter un tel masque où on peut lire sur les lèvres, ça rassure par exemple pour un vaccin pratiqué sur un enfant. Pour les collèges, évidemment, on pense aux classes ULIS. On pense aussi aux services d'aide à domicile ou des Ehpad qui travaillent avec des personnes vulnérables ou handicapées".

En France, 385.000 élèves en situation de handicap ont fait leur rentrée, ce mardi 1er septembre. Une augmentation de 6% par rapport à l'an dernier, un signe positif de l'inclusion du handicap au sein de l'école. "La production de masques transparents démarre. Mais nous allons les développer petit à petit. L'APF France Handicap, entreprise adaptée qui produit ces masques, a annoncé qu'ils allaient pouvoir faire une cadence de 80.000 masques par mois" a expliqué Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, sur France Bleu Berry.