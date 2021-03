En Mayenne, des syndicats saluent l'ouverture de la vaccination aux enseignants

La campagne de vaccination contre la Covid-19 devrait s'ouvrir aux enseignants "à la mi-avril ou fin avril" a déclaré ce mardi Emmanuel Macron, en marge d'un déplacement dans le Nord de la France à Valenciennes. "Nous allons avoir de plus en plus de vaccins qui vont arriver, cela va nous permettre d'envisager d'avoir des campagnes ciblées sur des professions qui sont exposées, à qui on demande des efforts. Les enseignants en font légitimement partie", a déclaré le chef de l’État après avoir visité un centre de vaccination.

4 classes fermées en Mayenne

En Mayenne, certains syndicats crient victoire. Ils réclamaient cette vaccination depuis plusieurs semaines car les écoles sont restées ouvertes. Il y a actuellement quatre classes de fermées dans le département en raison de cas de coronavirus. "Les enseignants ne sont pas en première ligne mais en deuxième ligne. À partir du moment où il y a une politique qui demande le maintien des écoles ouvertes, ce que nous partageons, cela ne peut pas être qu'un affichage. Il faut que les personnels de l'Éducation nationale puissent être en mesure d'assurer leur mission" explique Loïc Broussey est le secrétaire départemental du syndicat de l'UNSA.

Son syndicat mais aussi celui du SGEN - CFDT et le SNALC (Syndicat National des Lycées et Collèges) avaient envoyé une lettre à Jean Castex le Premier ministre, quelques heures avant les déclarations d'Emmanuel Macron, pour lui demander d'inclure au plus vite les enseignants dans la campagne de vaccination. "En Mayenne, on a pas de fermeture de classes, en tout cas je n'en ai pas eu vent. Il y a quand même un flou, et les collègues-directeurs se retrouvent un peu seuls quand il y a un cas positif dans leur établissement. Ils doivent gérer l'inquiétude des parents d'élèves et celle des enseignants" poursuit l'instituteur de Commer.