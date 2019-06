En Mayenne, des travaux de sécurisation aux entrées des collèges

À Port-Brillet, les cars scolaires et les voitures des parents d'élèves font désormais bande à part devant le collège pour plus de sécurité. Des travaux de sécurisation sont régulièrement réalisés devant les établissements mayennais.

Partout dans le département, des travaux de sécurisation sont réalisés aux entrées des collèges depuis plusieurs mois. Objectif : éviter que les cars scolaires stationnent juste devant les établissements pour laisser les voitures et donc les parents se garer. Cela permet aussi les élèves repartir à pied en tout sécurité. À Port-Brillet ce jeudi, le conseil départemental a inauguré un nouvel espace un peu à l'écart, pour les neuf cars scolaires qui viennent déposer tous les jours plus de 300 élèves du collège de Misedon.

600.000€ de travaux

Là-bas, certains matins, la circulation pouvait être compliquée. Jusque-là une route en pente arrivait au pied du collège. Une configuration dangereuse pour Dorian, élève de 5e. "Les cars s'arrêtaient en bas de la descente et nous nous devions passer par le secrétariat pour rejoindre les cars" explique le garçon. Pour le maire, Gilles Pairin, les enfants ne sont plus livrés à eux-mêmes. S'en est fini des situations tendues, entre adultes, devant l'établissement. "Il y avait des conflits entre les automobilistes qui persistaient à se garer en face des cars et qui bloquaient la chaussée, donc des riverains qui devaient attendre des fois avant de sortir de chez eux" raconte l'élu.

En 2017, le conseil départemental de la Mayenne a déjà financé à Andouillé des travaux de ce type. À Port-Brillet, il vient d'investir 600.000€, et la part communale s'établie à 300.000€. Et bientôt ce sera au tour du collège de Lassay-les Châteaux d'après Olivier Richefou président du conseil départemental. "Quand les cars s'arrêtent les enfants descendent en croisant des files de véhicules de parents, du coup cela permettra d'avoir un flux séparé" explique-t-il.