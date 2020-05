En Mayenne deux communes refusent encore la réouverture de leurs écoles

Depuis ce mardi 12 mai, les écoles de la Mayenne rouvrent progressivement. Toutes ? Non. Certaines communes résistent encore et toujours au déconfinement progressif. Les maires de Charchigné et Brée par exemple, refusent que leurs écoles accueillent à nouveau des enfants. Les risques de propagation du Covid-19 sont encore trop importants.

Dans l'ensemble, une large majorité de parents comprend et soutient ma décision

Pour Claude Garnier, le maire de Brée, les 48 élèves de son école sont invités à rester encore chez eux jusqu'à nouvel ordre. D'après l'élu, l'application des gestes barrières réclamés par les autorités et le ministère de l'Éducation nationale est impossible à mettre en œuvre.

"Toute une journée c'est impossible. Personne ne peut m'assurer que tout sera bien respecté. On va forcément faire prendre un risque aux enfants" estime Claude Garnier. S'est-il confronté à la colère de parents, obligés pour certains de reprendre leur travail et désireux d'envoyer leurs enfants à l'école ? "Je vous dirai le contraire, vous me répondriez que je suis un beau menteur. Dans l'ensemble, une large majorité de parents comprend et soutient ma décision" déclare le maire de Brée.

Un établissement trop petit à Charchigné

A Charchigné dans le Nord-Mayenne, le maire Loïc Jeusse préfère laisser l'école fermée et les 45 élèves à la maison plutôt que de prendre des risques au niveau sanitaire. Pour lui, c'est impossible d'appliquer le protocole sanitaire dans cette école.

L'établissement est trop petit pour faire respecter la distanciation sociale, il manque du personnel (deux sur trois). Il y a un problème technique aussi : le chauffage-climatiseur fonctionne par ventilation alors que le protocole interdit toute ventilation.

Faut-il engager sa responsabilité de maire ?

Tout cela inquiète forcément les parents. Beaucoup ont clairement dit à Loïc Jeusse qu'ils ne veulent pas remettre leurs enfants à l'école. Il n'est donc pas question pour lui, en tant que maire, de s'engager et de prendre la décision de rouvrir dans ces conditions :

C'est toujours facile de renvoyer la responsabilité sur les maires, sur les enseignants mais personne ne nous dit que s'il y a un problème derrière, on nous couvre

Le maire prendra donc la décision d'ouvrir, seulement si le gouvernement assume ces responsabilités dit-il, ou alors si le protocole sanitaire est un peu allégé. Le lundi 12 mai, le préfet de la Mayenne explique malgré tout qu'il a bon espoir de trouver une solution pour Charchigné, comme pour Brée.

Sur l'ensemble de la France, le ministère de l'Éducation nationale table sur le retour de 15% des élèves. Ce sera un peu plus en Mayenne d'après le directeur d'Académie, Denis Waleckx.