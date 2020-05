En Mayenne, fermées pendant 2 jours pour des suspicions de Covid-19, deux écoles peuvent rouvrir ce lundi

Les écoles privées de Saint-Germain-le-Fouilloux et de Bonchamp ont été fermées jeudi et vendredi en raison de plusieurs suspicions de cas de Covid-19. Tests négatifs. Les établissements rouvriront normalement ce lundi 18 mai.

Une enseignante masquée et son élève à l'école Henri Poincarré à Orléans La Source

C'est un soulagement pour l'ensemble de la communauté éducative, pour les enfants et pour leurs parents. Pendant deux jours, jeudi et vendredi, par précaution, les écoles privées des communes de Saint-Germain-le-Fouilloux et de Bonchamp ont été fermées en raison de plusieurs suspicions de cas de Covid-19.

A Saint-Germain-le-Fouilloux, une institutrice et une assistante de vie scolaire ont été testées après avoir présenté des symptômes proches de ceux que l'on connait désormais pour le coronavirus. Même cas de figure à Bonchamp, une enseignante s'était plaint d'une forte fièvre et de toux.

Les résultats des trois tests se sont révélés négatifs. Aucune des trois personnes n'est contaminée. Ce qui signifie la réouverture des écoles dès ce lundi 18 mai.