En Mayenne, l'enseignement privé gagne des élèves dans le secondaire

Plus de 21 000 enfants ont repris le chemin de l'école dans l'enseignement privé en Mayenne, de la maternelle au lycée en cette rentrée de septembre 2021. Cela représente presque un élève sur deux dans le département.

Une hausse d'effectif au lycée grâce à la pandémie ?

L'effectif global du privé en Mayenne est en hausse par rapport à 2020 (+ 50 élèves) dans le premier et le second degré. "Ca, je ne l'aurais pas parié, il y a quelques mois", salue François Roseray, le directeur diocésain. De légères baisses sont connues au collège (- 67) et en lycées professionnel et agricole (- 45), mais certainement dû à un facteur démographique.

En revanche, c'est au lycée que la hausse est plus importante (+ 120) et c'est surtout marqué en classe de seconde. Encore une fois, une explication peut résider dans la démographie puisque la génération 2006, qui arrive au lycée, est très nombreuse en Mayenne. Mais la pandémie peut aussi être un facteur : "Les chefs d'établissement ont constaté une augmentation d'élèves issus du public. C'est sans doute lié à la manière dont le privé a géré l'enseignement en présentiel le plus longtemps possible l'année dernière, entre novembre 2020 et avril 2021."

Quand beaucoup d'établissements publics sont passés en distanciel l'année dernière avec les confinements, les établissements privés ont fait le choix de tout maintenir en présentiel, s'accommodant de la liberté inscrite dans le protocole sanitaire de l'Education nationale qui indiquait comme seul impératif "le respect des gestes barrière".

Encore trois postes de professeurs manquants dans le secondaire

"Nous avions 140 postes vacants au mois de juin mais nous sommes soulagés d'avoir pu rattraper ce retard, mieux que l'année précédente", se satisfait Sandrine Galloyer, l'adjointe au second degré de la direction diocésaine. Problème : l'enseignement privé a puisé entièrement dans son vivier d'enseignants disponibles. "Si nous avons des arrêts maladie, des congés parentaux, de formation, ça va être difficile de trouver des remplaçants", constate-t-elle, sans ignorer que la circulation du Covid peut obliger des enseignants à se mettre en retrait.

Les postes vacants sont un mi-temps en éducation musicale au collège Saint-Martin de Montsûrs et deux temps complet en physique-chimie au lycée Saint-Joseph à Ernée et en économie gestion et marketing au lycée Haute-Follis à Laval.

Le même protocole sanitaire que dans le public

Les établissements privés suivent la classification du ministère de l'Education nationale, à savoir le niveau 2 (au 3 septembre 2021). Le port du masque est obligatoire dans les locaux mais pas à l'extérieur. Une classe de maternelle ou de primaire est fermée une semaine dès le premier cas détecté. Au collège et au lycée, seuls les élèves non-vaccinés sont renvoyés chez eu pendant 7 jours.

Concernant la vaccination, le directeur diocésain a indiqué travailler avec la Direction de services départementaux de l'Education nationale (DSDEN) "pour accompagner les élèves qui le souhaitent vers la vaccination". Ce devrait être possible à partir du 16 septembre pour les 12-17 ans.

Plus de moyens pour les élèves en situation de handicap

Le rectorat de l'académie de Nantes a alloué plus de moyens aux établissements privés du département de la Mayenne pour l'accompagnement des centaines d'élèves en situation de handicap. Ils ont pu créer des PIAL (pôles inclusifs d'accompagnement localisés), dix dans le département. Des coordonnateurs dans les établissements, qui reçoivent une indemnisation, s'occupent de la gestion des accompagnants de ces enfants (AESH).

Mais François Roseray le reconnaît : "Les moyens accordés ne répondront malheureusement pas encore à tous les besoins remontés du terrain."