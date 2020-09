En Mayenne, le collège de Bais se réorganise, un professeur est positif au Covid-19

Un professeur du collège jean-Louis Bernard à Bais, près de Mayenne, a été contrôlé positif au coronavirus ce vendredi 4 septembre. Les professeurs qui ont déjeuné avec lui le lundi 31 août sont donc placés en quatorzaine et vont être testés. En revanche, aucun élève n'est identifié cas contact, indique le site internet de l'établissement.

Ce collège qui accueille plus de 160 élèves du canton de Bais (Hambers, Grazay, Vimarcé, etc.) se réorganise donc dès ce lundi 7 septembre. Les élèves de 6ème doivent obligatoirement venir en classe. Pour les autres niveaux, de la 5ème à la 3ème, il leur est conseillé de rester chez eux dans la mesure du possible. Le même suivi que pendant le confinement sera mis en place, via un site internet.

Un retour à la normale prévu le 17 septembre

"Pour les 6ème et pour ceux qui ne peuvent pas rester à la maison, l'enseignement sera bien assuré dans le collège par des professeurs qui n'ont pas été en contact avec ce collègue et aussi, par des enseignants du premier degré dépêchés par l'Education nationale", assure la maire de la commune, Marie-Cécile Morice.

L'élue indique également que le service de restauration sera lui aussi assuré dès ce 7 septembre, grâce au cuisinier d'un autre établissement. Un retour à la normale est pour l'instant prévu le 17 septembre.