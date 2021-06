En Mayenne, le passage du Tour impose le report d'une journée de certaines corrections du brevet des collèges

La semaine dernière, plusieurs professeurs de collèges de Laval reçoivent leu convocation pour corriger les copies, sauf que ça tombe assez mal : mercredi 30 juin, même jour que le passage du Tour de France en Mayenne, l'agglomération de Laval, où des dizaines de milliers de spectateurs vont converger, sera mercredi en grande partie bloquée pour permettre à la course de se dérouler dans de bonnes conditions. Autre souci : ce n'est pas à Laval qu'ils doivent aller mais à Mayenne ou à Château-Gontier-sur-Mayenne.

"Je pense qu'ils n'ont pas saisi l'impact que ça pouvait avoir au niveau des déplacement. Si on nous dit de ne pas sortir, on ne va sortir. On n'ira pas à pied à Mayenne ou à Château-Gontier" confie une prof à France Bleu Mayenne, d'autant plus que ce n'est que pour les corrections de l'épreuve d'histoire-géo, les autres matières seront corrigées le lendemain, jeudi 1er juillet.

Les enseignants convoqués décident donc d'en parler à leur direction et au rectorat mais au départ pas de changement prévu, "tout ne va pas changer pour une course cycliste" leur répond même l'inspection académique. A Mayenne, on leur propose aussi de venir la veille et de dormir à l'internat du collège.

Finalement, face à la grogne, le calendrier est revu et tout est décalé au jeudi, l'histoire-géographie sera corrigée en même temps que tout le reste, au lendemain de la 5ème étape de la Grande Boucle entre Changé et l'Espace Mayenne.