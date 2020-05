En Mayenne, le syndicat FSU demande "un plan d'urgence pour l'école" et s'adresse aux députés

"Il faut un plan d'urgence pour l'école", c'est le message lancé par la FSU de la Mayenne, la Fédération Syndicale Unitaire dans un communiqué. La FSU interpelle les parlementaires mayennais, Géraldine Bannier, Guillaume Garot et Yannick Favennec.

"La FSU a alerté les parlementaires sur les questions de moyens humains à déployer dans l'éducation pour faire réellement face aux réalités des inégalités sociales et du décrochage scolaire largement amplifiées par la période du confinement", écrit la FSU, qui demande "l'arrêt des suppressions de classes, de postes", et "le rétablissement et le développement des réseaux d'aide (RASED et du dispositif de Plus de Maîtres Que de Classes)", ainsi que "la création de postes d'enseignants, de psychologues scolaires, de médecins et infirmier-es scolaires".

La FSU s'inquiète des "difficultés particulières qui s'annoncent pour certains établissements scolaires , qu'il s'agisse des futurs recrutements ou des problèmes de trésorerie générés ou amplifiés par la crise sanitaire". La FSU demande donc plus de moyens pour l'éducation, "à l'instar des plans de soutien décidés légitimement dans d'autres secteurs d'activité".