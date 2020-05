En Mayenne, les écoles privées se préparent aussi à la reprise : "le tempo est vraiment très court"

Comment organiser la reprise dans les écoles en quelques jours seulement ? Les écoliers des Pays-de-la-Loire comme du reste de la France doivent reprendre le chemin de l'école, progressivement, à partir de la semaine prochaine. Un casse tête pour les directeurs et directrices d'écoles, qui doivent appliquer le protocole sanitaire validé ce week-end par l'Éducation Nationale.

En Mayenne, près de 40 % des enfants sont scolarisés dans l'enseignement privé, 11 200 élèves dans le premier degrés, 22 500 en comptant aussi les collèges et les lycées privés. Pour Philippe Paré, le directeur diocésain de l'enseignement catholique en Mayenne, la reprise ne sera sans doute pas totale dans une semaine.

Comment la reprise se prépare t-elle aussi dans l'enseignement privé ?

Les chefs d'établissement sont au travail pour organiser cette reprise dans la mesure où ils ont reçu le protocole sanitaire ce week-end, qui est déterminant pour établir la volumétrie de l'accueil dans chaque établissement. Avec comme principe prioritaire la protection sanitaire des élèves et des adultes. Donc le chef d'établissement va diagnostiquer les capacités d'accueil en faisant une analyse des locaux et des ressources humaines à sa disposition. Cela permettra de dire nous avons la capacité d'accueillir 15, 20, 25, 30 élèves à partir de la semaine prochaine, dans des conditions sanitaires respectueuses des uns et des autres. À partir de là, il y aura toujours l'accueil des élèves dits prioritaires, les enfants des familles mobilisées par la crise sanitaire, ce qui déterminera un nombre de places disponibles pour les enfants dont les parents autorisent le retour à l'école. Donc c'est en cours de construction, et ce sera sans doute opérationnel la semaine prochaine.

Philippe Paré, le directeur diocésain de l'enseignement catholique en Mayenne Copier

Car il ne reste qu'une semaine pour tout préparer, le temps presse ?

Le tempo est très court, le tempo est vraiment très court entre les annonces, la rédaction du protocole sanitaire qui est imposé aux établissements et c'est tout à fait normal dans le contexte actuel, et puis la rentrée prochaine, effectivement c'est très très court. Mais il y a plusieurs principes. Le premier, c'est une décision du chef d'établissement, c'est sa responsabilité, la deuxième est un principe de progressivité, aucune décision ne sera prise dans la précipitation. Les décisions d'ouverture seront prises quand les établissements seront prêts, en mesure de garantir aux enfants et aux familles une capacité d'accueil optimale. Il est possible que des établissements démarrent entre guillemets doucement, et puis progressivement ils monteront en puissance en fonction de leur expérience aussi. On est dans l'adaptation, c'est véritablement le mot clef, c'est l'adaptation. On reste dans cette logique, c'est inconfortable mais c'est ainsi.

