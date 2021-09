En Mayenne, les "métiers de l'ombre" de l'école ont aussi faire leur rentrée

Il est à peine 9 heures dans la grande cuisine de l'ensemble scolaire Don Bosco de Mayenne. Ce jeudi 2 septembre, 11 personnes s'affairent déjà à éplucher les légumes, découper les gâteaux, effiler le saumon et faire cuire les pommes de terre. Dans près de 3 heures, il va falloir servir 800 repas aux élèves de sixième et de seconde qui découvrent leur nouvel établissement.

François Paillard supervise toute cette équipe et distille les ordres au fur et à mesure. "Il faut de la polyvalence, note le chef cuisinier. On fait aussi bien de la cuisine, de l'inventaire, de la plonge, du ménage." Ce jour de rentrée est presque un retour en douceur puisque, en temps normal, ce sont près de 2 200 repas qui sont préparés dans ces cuisines pour les écoliers, collégiens et lycéens de plusieurs établissements de Mayenne.

François Paillard dirige l'équipe de 11 personnes de la cantine du groupe Don Bosco, de Mayenne. Ce jeudi 2 septembre, c'est sa troisième rentrée à ce poste. © Radio France - Théo Boscher

De la polyvalence

Pendant les vacances, Colette n'a pas perdu son coup de poignet. Elle débite les oignons à une vitesse fulgurante, elle en a 20 kg à préparer pour ce midi et "sans pleurer", glisse-t-elle en souriant. Elle s'occupe aussi bien de la légumerie, que du service et du ménage. Même si pour elle qui fait ça depuis des années "c'est un métier comme un autre", elle reconnaît que "le contact avec les enfants est ce qu'il y a de mieux".

Elle les accompagne du petit-déjeuner au dîner, pour ceux qui logent à l'internat de l'établissement. Pour le meilleur comme pour le pire ? "Quand on est avec des lycéens, comme moi, ce sont des ados donc forcément ils ont leur humeur. On doit parfois les gérer quand ils sont de mauvaise humeur, ça arrive. Mais nous aussi, on peut avoir un peu de mal certains jours."

Travailler du matin au soir

Pour ce métier à la cantine, les employés ne comptent pas les heures. "Il y a du monde en service de 5 heures le matin à 23 heures le soir, indique François Paillard. C'est une véritable fourmilière !" Le stress de la rentrée, cela fait des années que Rodolphe ne le ressent plus tellement. Le cuisinier dispose un plateau de charcuterie mais il est quand même "content de reprendre et de retrouver ses collègues".

Dans le hangar où s'entassent des meubles, des bouts de tuyaux, des planches de bois, David Dubois s'attend à une journée chargée. Le responsable de la maintenance a une liste de tâches à effectuer : "Ca peut aller de l'électricité, à des petits travaux de plomberie dans les locaux" et le groupe Don Bosco s'étend sur un très large terrain avec plusieurs bâtiments. Mais c'est surtout l'entretien des espaces verts qui occupe beaucoup de son temps. "Il y a 8 hectares de verdure donc il faut bien s'en occuper régulièrement."

David Dubois s'occupe de tous les petits travaux à réaliser à l'intérieur des bâtiments mais aussi dans les espaces verts du groupe Don Bosco de Mayenne. © Radio France - Théo Boscher

Alors que les lycéens font leur entrée dans l'une des cours, Cécile Lenormand est sortie de son bureau pour les observer. La co-responsable du ménage sait que cette année va encore demander beaucoup de travail pour la dizaine d'agents d'entretien, d'autant plus en période de crise sanitaire. "C'est vrai que ça s'intensifie depuis plus d'un an à cause du Covid, explique-t-elle. Mais on avait déjà les réflexes de nettoyer les tables, de désinfecter les interrupteurs et les poignées de portes." Pas de réorganisation majeure donc, malgré le protocole sanitaire.

Des métiers mal (re)connus ?

Avec ses collègues, toutes des femmes, elles travaillent en dehors des heures de cours. Quand on lui pose la question de la reconnaissance de son travail, elle tempère : "C'est vrai qu'on est discrètes, on n'a pas beaucoup de contacts avec les élèves. Mais ça se passe bien. Quelques petits désagréments dans des classes parfois mais quand on dit les choses clairement, ça se règle généralement."

En période de crise sanitaire et de protocole anti-Covid, la tâche de Cécile Lenormand, la co-responsable du ménage du groupe scolaire Don Bosco, est essentielle. © Radio France - Théo Boscher

Mais elle ne croit pas que le manque d'interactions avec les enfants pose problème. "Chacun est à sa place, assure-t-elle. Par contre, on a toujours un bonjour quand on croise quelqu'un !"

En ce jour de rentrée, les élèves sont sans doute trop stressés pour constater tous ceux qui occupent également "leur" école. Ce n'est qu'au fil des semaines qu'ils s'aperçoivent de la diversité des métiers qui leur permettent d'étudier dans les meilleures conditions.