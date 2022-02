En Mayenne, un nombre d'élèves en baisse dans le premier degré depuis 2010

17 classes vont fermer à la rentrée prochaine en septembre, 9 vont ouvrir. La carte scolaire connaîtra surement quelques ajustements mais la version 2022 vient d'être entérinée par la direction académique des services de l'Éducation nationale à Laval.

Mille élèves de moins en 12 ans

Les écoles maternelles et primaires de la Mayenne devraient perdre 448 élèves à la rentrée prochaine. Des effectifs qui fondent en réalité depuis 2010. Le taux de natalité est un des facteurs explicatifs d'après Denis Waleckx, inspecteur académique. Il y a douze ans, près de 4.000 élèves travaillaient en primaire et maternelle. Ils seraient 3.000 aujourd'hui, mais cette baisse n'est pas inquiétante d'après lui. "Des classes ferment mais le taux d'encadrement est bon. Aucune fermeture que j'ai décidé cette année ne génère un taux d'encadrement supérieur à 23,8 élèves" explique l'inspecteur académique.

Des moyens supplémentaires ?

Denis Waleckx explique que les dotations, les moyens d'enseignements vont augmenter à la rentrée 2022, ce qui permettra de "réajuster le vivier des remplacements" ou encore de renforcer l'accompagnement et la formation. "Ce que le directeur académique ne dit pas c'est que les moyens qui sont constants sont en fait des moyens où il y a aussi les obligations. Des mesures gouvernementales lui imposent de créer tel ou tel poste, de créer de nouvelles structures, des nouvelles formations et donc ces postes là vont forcément prendre sur l'enveloppe du directeur académique. Donc en réalité, quand on traite la carte scolaire, on sait dès le début qu'on va être obligé de fermer des classes pour créer ces postes spécifiques" rétorque Fabien Orain, délégué du personnel au syndicat SNUDI-FO.

Au niveau national, 4.000 postes d'AESH (accompagnant d'élève en situation de handicap) vont être créés à la rentrée 2022 d'après le ministère de l'Éducation nationale, sans toutefois préciser de chiffre pour la Mayenne.