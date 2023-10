En Mayenne, une ATSEM éprouvée et fatiguée : "On a de plus en plus d'enfants en classe, moi j'en ai 27"

Le fonctionnement de l'école de votre enfant pourrait être perturbé ce mardi 3 octobre en raison d'un mouvement de grève des AESH, les accompagnants des élèves en situation de handicap, et aussi des ATSEM, les personnels qui sont en classe pour assister les enseignants en maternelle.

Les organisations syndicales réclament une augmentation des salaires et une meilleure reconnaissance de la profession. Une manifestation est prévue ce midi devant la préfecture de la Mayenne : "C'est dur au quotidien, on a de plus en plus d'enfants dans les classes, j'en ai 27 dont des enfants en inclusion handicap et on a besoin d'une AESH. On fait du bricolage et du coup parfois on s'occupe moins des enfants. On manque de moyens. Là j'attends les vacances pour me reposer, l'amplitude horaire est énorme de 8h15 à 17h45" témoigne une ATSEM sur France Bleu Mayenne.

