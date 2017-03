En Meurthe-et-Moselle la nouvelle carte scolaire fait grincer des dents

L'inspection académique de Nancy-Metz a publié le premier arrêté de la nouvelle carte scolaire pendant les vacances de février. Et il fait quelques remous dans le Département.

Onze fermetures d'écoles ; 55 fermetures de classes à la rentrée prochaine en Meurthe-et-Moselle. Cette année, les chiffres sont particulièrement élevés pour le Département. Il faut dire aussi que la baisse du nombre d'élèves en septembre est conséquente : il y aura 450 enfants inscrits en moins dans les établissements meurthe-et-mosellans.

L'inspecteur académique Jean-Luc Strugareck l'admet : assurer la qualité de l'enseignement ne sera pas chose facile pour les instituteurs, qui doivent parfois gérer des triples classes. "Mais en parallèle, des écoles de regroupement pédagogique intercommunale sont ouvertes, comme celle de Blénod-lès-Toul ou d'Azerailles", nuance-t-il.

Les parents d'élèves de l'école de Villey-Saint-Etienne ont investi les salles de classe pour une opération "Ecole Morte". © Radio France - Marie Roussel

En attendant de voir ce projet mis en place à Villey-Saint-Etienne avec la commune de Jaillon pour le premier degré, les parents d'élèves et instituteurs ont appris une très mauvaise nouvelle en début de semaine. L'arrêté de la nouvelle carte scolaire annonce la suppression d'une classe. Cela a rendu les parents d'élèves furieux, et notamment Laetitia Laurenceau :

"L'année prochaine il n'y aura plus que trois classes... Au lieu de quatre. Avec des cours doubles, et un cours triple. Il y aura des CE1, des CE2 et des CM1 réunis dans la même salle, à 25 élèves, avec une seule institutrice."