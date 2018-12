En Nouvelle-Aquitaine, le soutien scolaire passe... par le téléphone !

Nouvelle-Aquitaine, France

La région Nouvelle-Aquitaine expérimente depuis octobre 2015 un dispositif d'aide aux devoirs à destination des lycéens et des apprentis pour lutter contre le décrochage scolaire.

Le principe est simple : l'élève qui bute sur un problème de mathématiques, une dissertation de français, un devoir d'anglais ou d'espagnol n'a qu'à décrocher son téléphone et composer le : 05 57 57 50 00. A l'autre bout du fil, un étudiant de l'université de Bordeaux (Gironde) lui répond.

"Il y en a qui m'appelle une seule fois pour un problème précis et d'autres qui m'appellent tous les jours" témoigne Thibault Seuwin, un des "tuteurs" de la plateforme.

Du soutien par téléphone

Dans une salle aménagée spécifiquement par la Région, l’étudiant en master 2 préparation à l'agrégation de physique, à Bordeaux assure des permanences du lundi au jeudi de 18h à 21h pour offrir ses lumières en physique et en mathématiques. "Parfois, cela prend quelques minutes, parfois plus d'une heure en fonction de l'élève et de sa difficulté" explique Thibault que certains élèves appellent "_tous les jours_. Avec eux, j'ai un suivi régulier, je vois les progrès, on regarde les notes qu'ils ont" poursuit-il.

Une fois, c'est Kilian qui l'a appelé. "J'avais un long devoir-maison de deux pages et je n'avais pas tout compris" explique le lycéen de 15 ans, scolarisé au lycée Léonard Limosin de Limoges (Haute-Vienne). "On est resté plus d'une heure au téléphone. Ce qui est bien c'est qu'il explique des notions que je n'avais pas comprises, il ne fait pas l'exercice à votre place" souligne Kilian.

L'aide aux devoirs est animée par des étudiants en Master 1 et 2 de l'Université de Bordeaux et l'Université Bordeaux Montaigne © Radio France - Audrey Dumain

Service gratuit pour les uns, job étudiant pour les autres

Ce service est entièrement gratuit pour les lycéens, en revanche les étudiants "tuteurs" sont rémunérés par la Région "à hauteur de 16,73 euros net de l'heure" note Thibault qui a bien conscience qu'il pourrait gagner plus dans un système privé ou à son compte mais qui aime l'idée "qu'il n'y ait pas questions d'argent ou de sélection par l'argent pour bénéficier d'une aide".

Quant à la question du téléphone et de la distance que cela impose entre l'élève et son tuteur, les deux sont formels : ce n'est pas un problème.

Depuis le lancement du dispositif, 4 300 appels de lycéens et d'apprentis ont été traités. Les deux tiers concernaient des difficultés dans les matières scientifiques.