EN PHOTOS - Au lac de Saint-Pardoux, le cross de la reprise et de la solidarité

"Ca fait du bien de revoir tout cet engouement pour le sport." Julien Roussel, le délégué de l'Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré en Haute-Vienne, est heureux. Ce mercredi, 450 élèves venus de 15 écoles différentes ont participé au grand cross départemental. Il est organisé chaque année traditionnellement, mais en raison de la pandémie, il avait été annulé ou reporté à plusieurs reprises.

"En décembre, notre comité directeur a fait le choix de reporter ce cross" rappelle Julien Roussel, "car à l'époque, on était en pleine flambée de l'épidémie. Les écoles annulaient les unes après les autres" explique-t-il, dans ce qui a été un choix difficile à faire, "alors même qu'on pouvait le maintenir." Attendre donc que la météo sanitaire soit plus favorable : ce fut le cas ce 9 mars 2022, sous un soleil dominant. "Tout s'est bien passé, pas de bobos, même si la Protection civile est là" et veille au grain se satisfait Julien Roussel.

Une collecte solidaire pour les enfants d'Ukraine

Les sept courses s'enchaînent après un rapide échauffement. "Ca fait du bien" glisse Léo et Gatien, élèves de l'école Marcel Roche de Saint-Just-le-Martel. Mais les enfants n'ont pas seulement couru. Ils ont aussi donné de leur temps pour leurs camarades en Ukraine. "On s'est contenté de faire quelques dessins qu'on a mis dans une enveloppe, mais ça fera sûrement le bonheur de plusieurs enfants" sourit Sébastien Peaudecerf, le directeur de l'école. Léo et Gatien, sans se concerter, ont fait le même quasiment : "le drapeau jaune et bleu et j'ai écrit Amis pour la vie" décrit Gatien.

Près du tracé de la course, un camion de location avec un logo du Secours Populaire s'est installé. Jean-Louis et quelques autres bénévoles prennent les dons des familles. "Ca fait du bien de voir de la solidarité et des jeunes enfants sensibles à ce problème ukrainien" se satisfait Jean-Louis. Aurore, maman d'une petite Roxanne, venait de Feytiat pour l'accompagner pour ce cross. Elle en profite pour livrer deux cartons plein de victuailles pour les enfants ukrainiens. "On fait régulièrement du tri et puis les enfants ont grandi, et c'est quasi neuf". Donner, c'était logique._"Les gens sont partis sans rien dans l'urgence. J'essaye moi-même de m'imaginer si je devais partir. On prendrait quasiment rien..."_s'étrangle la jeune femme.

