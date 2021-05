EN PHOTOS - Des lycées de nouveau bloqués en Dordogne ce lundi matin

Les lycéens ne veulent pas lâcher l'affaire. Après les blocages de la semaine dernière, ils ont remis ça devant les lycées Laure Gatet et Claveille ce lundi 10 mai. Ils réclament toujours le passage des épreuves du bac de philo en contrôle continu et l'annulation du grand oral

Ils étaient environ 150 devant la cité scolaire Laure-Gatet, une centaine devant le lycée Claveille. Après le blocage de plusieurs lycées à Périgueux la semaine dernière, les élèves de Terminale ont remis ça ce lundi. Ils protestent toujours contre le maintien des épreuves du bac de philo et du grand oral. Les lycéens du bac français-espagnol qui doivent passer plus d'épreuves que les autres se sont aussi mobilisés.

"On ira jusqu'à la grève"

Le ministre de l'Education a bien proposé quelques aménagements notamment concernant l'épreuve de philosophie : ce sera la meilleure note entre l’épreuve et le contrôle continu qui sera retenue. Mais ce n'est pas suffisant disent les lycéens : "C'est juste pour endormir les Terminales, nous ne sommes pas écoutés. Son égo prend le dessus" explique Léa, organisatrice du mouvement devant Laure-Gatet. Alors ils continueront le mouvement tant que Jean-Michel Blanquer n'aura pas cédé : "On lâchera pas, on est chaud ! On partira en manifestation, on fera des grèves et d'autres blocus, s'il le faut".

"Jean-Michel Blanquer ne nous écoute pas"' dit Léa Copier

Ils étaient environ 150 devant le lycée Laure-Gatet © Radio France - Flavien Groyer

Ils réclament toujours le passage de l'épreuve de philo en contrôle continu © Radio France - Flavien Groyer

Les bacs bi-nationaux se disent "oubliés"

Mais il n'y a pas que la philo et le grand oral qui inquiètent. Les épreuves finales des bacs bi-nationaux aussi sont maintenues. Pauline est lycéenne à Bertran-de-Born et va passer le BachiBac (un bac français/espagnol). Pour elle, les BachiBac ont été oubliés par Jean-Michel Blanquer :"Dans moins d'un mois, les BachiBac vont devoir passer une épreuve de cinq heures en histoire, de quatre heures en espagnol et un oral de plus de 20 minutes et sans aucun aménagement ! Nous demandons à ce que ces épreuves soient aménagées pour garantir l'égalité des chances" assure la jeune fille. "Nous demandons que les Terminales aient le choix entre différents sujets pour la dissertation. Cela permettrait que les parties du programme qui n'ont pas été vues ne pénalisent pas les élèves".

Pauline, élève à Bertran-de-Born Copier