EN PHOTOS - Succès pour l'opération "Quart d'heure Lecture" au collège de Saint-Vaury

Vos enfants lisent-ils, un peu, beaucoup, passionnément ? En tout cas, le ministère de l'Education Nationale les y encourage fortement, puisque la lecture est grande cause nationale 2022. Et cette semaine partout en France, et notamment dans l'académie de Limoges, c'était opération spéciale, "le quart d'heure lecture". C'était le cas jeudi au collège Louis Durand de Saint-Vaury, près de Guéret. Les 250 élèves de 6e, 5e, 4e, et 3ème ont pu amener leur livre préféré, et le lire tranquillement pendant un quart d'heure, pendant la récréation. Les enseignants étaient aussi associés à cette initiative.

Et les enfants et adolescents ont joué le jeu, comme Matteo qui a amené son manga favori. Cet élève de 4e lit majoritairement des BD et des mangas. Un peu plus loin, Enzo lit un roman. "J'aime beaucoup lire, je lis peut-être quatre ou cinq heures par jour en moyenne. Ca me permet d'oublier mon quotidien", confie-t-il. Un peu plus loin, certains de ses camarades sont beaucoup moins enthousiastes. "Je ne lis pas, parce que c'est ennuyeux, parce que je préfère le téléphone et les réseaux sociaux", confie une adolescente. Une de ses amies ajoute : "Après tout, on lit aussi sur les réseaux sociaux, quand on écrit des messages, quand on voit passer des articles." Pour Chloé, ce genre d'initiative est toutefois intéressant, puisque ça permet de "rappeler les points positifs de la lecture".

Le reportage au collège de Saint-Vaury Copier

L'établissement Louis Durand de Saint-Vaury. © Radio France - Marianne Naquet

Pour le principal, Pierre Olivier Moreau, cette opération a du sens. Selon lui, c'est faux de penser que les enfants ne lisent plus du tout à l'heure des réseaux sociaux. "Les pratiques de lecture sont très diverses, elles sont sur des supports papiers ou des supports numériques, parfois de façon inattendue. C'est difficile de porter une appréciation sur le volume ou l'activité de lecture", analyse-t-il. Ce qui est certain, c'est que le moment de pause, de réflexion, qui vient avec une lecture suivie, manque parfois pour leur développement. Nous faisons tout dans les enseignements pour leur faire toucher du doigt se plaisir de se poser, de s'approprier un nouvel univers."

Pierre Olivier Moreau, le principal du collège Copier