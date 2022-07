En Picardie, 89.5% des candidats ont obtenu leur bac en 2022, en baisse de 3.3% par rapport à 2021

89.5% des lycéens de l'Académie d'Amiens sont officiellement bacheliers ! Il s'agit des résultats à l'issue des épreuves de rattrapages qui se sont déroulées ces jeudi et vendredi. Un résultat qui reste toutefois en baisse de 3.3% par rapport à l'année dernière. 19.856 candidats se sont présentés aux épreuves de cette session 2022 en Picardie. Au niveau national, 91.1% des lycéens ont obtenu le précieux sésame.

Dans le détails, les taux de réussite remontent un peu après les rattrapages, et c'est normal, dans nos trois départements : la Somme, l'Oise et l'Aisne. Dans la Somme par exemple, il y avait seulement 83.3% d'admis à l'issue des épreuves écrites. À noter que 2094 candidats (10.5%) sont ajournés et n'obtiennent pas leur diplôme.

Somme : 89.8% de réussite mais en baisse de 3.8% par rapport à 2021 après les rattrapages.

de réussite mais en baisse de 3.8% par rapport à 2021 après les rattrapages. Oise : 89.7% de réussite (-3.4% par rapport à 2021).

de réussite (-3.4% par rapport à 2021). Aisne : 88.7% de réussite (-2.6% par rapport à 2021).

Des différences selon les filières

Les taux de réussite ne sont pas du tout les mêmes selon les filières choisies par les élèves. 95% des inscrits en voie générale, sur l'Académie d'Amiens, ont obtenu leur baccalauréat contre 89.4% en voie technologique et 79.9% en voie professionnelle. Mais là encore, ce sont des résultats en baisse, entre 2.4% et 5.1%, par rapport à 2021.

La session de remplacement, pour les élèves qui n'ont pas pu se présenter aux épreuves écrites pour, par exemple, un cas de force majeure, se tiendra en septembre :

Du 7 au 19 septembre 2022 pour les baccalauréats généraux et technologiques.

Du 6 au 16 septembre 2022 pour les baccalauréats professionnels.