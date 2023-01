En Picardie, près d'un enseignant sur trois était en grève ce jeudi

32,14 % de professeurs étaient grévistes ce jeudi en Picardie, indique le rectorat d’Amiens ce jeudi soir. 31,44 % des enseignants du premier degré se sont mobilisés aujourd'hui, contre 32,62 % dans le second degré. Dans le détail, pour les collèges et lycées, le rectorat dénombre 42,12 % de grévistes dans les collèges ; 27,65 % dans les lycées généraux et technologiques et 14 ;84 % dans les lycées professionnels.

En incluant le personnel administratif, le pourcentage général de mobilisation descend à 25,8 % de personnels grévistes.