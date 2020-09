En pleine crise sanitaire, "l'école dehors" prend tout son sens à Montbéliard

Pas école buissonnière, mais vraie classe... en pleine forêt. Des enseignants de l'école élémentaire Saint-Mainboeuf à Montbéliard ont décidé de lancer une expérience d'"école dehors", tout au long de la prochaine saison. Une demi journée à faire classe dans et avec la nature. Première ce mardi.

Rien à voir avec le Covid, mais l'initiative prend un sens particulier avec cette crise sanitaire. Des enseignants de l'école élémentaire privée Saint-Maimboeuf à Montbéliard ont décidé d'organiser des séances hebdomadaires d' "école dehors". C'est plus facile pour la distanciation physique, mais pas que...

"Même s'il est en lien avec l'actualité, c'est un projet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois, bien avant le confinement. Aujourd'hui, il revêt un intérêt supplémentaire : celui de la distanciation" indique Elodie Poyard, enseignantes en CE1 et CE2 à Saint Maimboeuf à Montbéliard.

Il s'agit de faire classe en pleine nature, comme ça se pratique depuis quelques années dans les pays nordiques ou en Suisse. En France, l'Education Nationale encourage ces expériences.

La quatre enseignantes autour d'Elodie Poyard (3ème en partant de la gauche) © Radio France - Christophe Beck

A Montbéliard, l'école privée Saint Maimboeuf proposera une demi journée d' "école dehors" par semaine. Ce mardi, c'était un peu le coup d'envoi de ce programme avec une journée entière dans la forêt du Bois Bourgeois, avec quatre classes, leurs enseignantes et des parents.

On apprend à faire des cabanes. Même si c'est de l'école, c'est mieux que l'école.

"C'est pour développer l'esprit d'équipe, d'initiative et la créativité de l'enfant", explique Elodie Poyard. Au programme aujourd'hui : construction de cabanes, écriture Land art, parcours santé mais aussi lecture, histoire.

Les parents sont associés à l'expérience. "L'école dehors permet de partage un petit temps avec nos enfants et leurs camarades. Aujourd'hui, en plus, on va pique niquer ensemble avec du zéro déchet. C'est un bon message qu'on passe à nos enfants aussi", détaille Sébastien, parent d'élève.