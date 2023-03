En plein Parcoursup, des portes ouvertes incontournables à l'université de Brest

Portes ouvertes ce samedi 4 mars à l'université de Bretagne occidentale, de 9 heures à 17 heures : une initiative importante pour "rassurer" les futurs étudiants, explique le président de l'UBO depuis un mois, Pascal Olivard. Il revient à la présidence après avoir été à la tête de l'université entre 2007 et 2016.

"Parcoursup induit du stress"

Entre ces deux mandats, beaucoup de choses ont évolué, avec notamment l'arrivée en 2018 de Parcoursup, une plate-forme pour émettre ses vœux d'orientation sur internet. "Cela induit du stress auprès des jeunes et des parents. J'ai donc voulu que l'on continue à ouvrir nos portes pour les rassurer. On a le droit aussi à l'erreur. Maintenant l'université est sélective et ça induit du stress de ne pas savoir si on aura la filière de son choix ou non. Et la plupart des parents ne sont pas initiés à notre monde et à ses spécificités, d'où l'importance de venir à notre rencontre, professeurs et étudiants."

Rassurer, c'est aussi répondre aux diverses questions des lycéens : "La manière dont sont dispensés les enseignements, les horaires, les logements, les bourses… La question du logement à Brest est une vraie nouveauté depuis quelques années, ce qui n'était pas le cas avant."

