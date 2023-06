En quoi consiste ce nouveau diplôme en études normandes ?

FBN - En quoi consiste ce diplôme d'études normandes ?

FM - C'est un diplôme pluridisciplinaire et interdisciplinaire. Trois disciplines sont concernées : l'histoire du droit normand, la dialectologie normande, et le droit normand.

Le droit normand, ça existe encore aujourd'hui ?

Alors, le droit normand, ça existe un peu... Réponse de Normand ! Ça n'existe plus en France, évidemment, dans la Normandie continentale. Mais ça existe toujours dans les îles Anglo Normandes, en particulier à Guernesey. Et c'est une spécificité de l'université de Caen de former les juristes de Guernesey au droit normand.

Ce diplôme existait dans les années 90. Pourquoi a-t-il disparu par la suite ?

Ce diplôme avait été construit dans les années 90, et à l'époque il était très lourd. Il faisait 260 heures de formation, ce qui était vraiment beaucoup. Donc on l'a reconstruit pour qu'il rentre dans les standards actuels des diplômes d'université autour de 80 heures de formation.

Est-ce qu'on apprend à parler normand dans ce diplôme ?

Alors non, on n'apprend pas à parler normand parce qu'il y a des parlers normands. Ce sont des patois, c'est-à-dire des variations du Français d'oïl, du français du nord. Mais on étudie ces parlers d'un point de vue linguistique. C'est un objet de recherche et donc on partage cette approche scientifique sur les parlers normands.

Quel est le profil des personnes qui ont suivi la formation? Pourquoi est ce qu'on décide de passer ce diplôme d'études normandes ?

On a eu des publics très variés. Certains jeunes en formation initiale font un diplôme à l'université, et prépare ce diplôme en parallèle. D'autres ont un intérêt parfois professionnel pour travailler dans le tourisme ou dans le patrimoine. Et puis on a des personnes en activité professionnelle ou en retraite, qui viennent par intérêt personnel pour découvrir ces disciplines.

Il y a aussi des agents de la région qui ont suivi cette formation ?

Oui nous avions construit une formation spécifique, une déclinaison du diplôme d'université pour des agents de la région. Nous avons fait une première session au printemps et il y en aura une deuxième à l'automne.

Quand on parle d'identités régionales, on pense souvent à la Bretagne, au Pays basque, à la Corse, voire à l'Alsace, où il n'y a pas non plus de langue, mais un dialecte comme en Normandie. On pense moins souvent à la Normandie. Est ce que ce diplôme est une manière de défendre une identité régionale normande ?

Pour certains étudiants, probablement, mais ce n'est pas le but de l'université. L'université, c'est un lieu d'enseignement, de recherche, de culture. Nous, notre objet, c'est de travailler d'une manière scientifique sur un objet qui sait parler normand et puis de partager ses recherches à travers un enseignement. Les motivations des étudiants peuvent être diverses.

Vous faites attention à ce que, justement, il n'y ait pas forcément trop de personnes intéressées par l'identité régionale, de manière peut-être pas forcément saine ?

Il y a plusieurs approches. Comme on peut avoir plusieurs identités, on peut être normand, français, européen. Enfin plus se sentir en tout cas normand, français, européen, citoyen du monde. Je rappelle que Léopold Sédar Senghor a beaucoup écrit sur cette Normandie et qu'il revendiquait d'une certaine manière, lui aussi était normand. Donc voilà, je pense que les questions d'identité, elles, sont propres aux individus. Nous, nous sommes sur un objet d'étude et sur un objet scientifique.

Lors de la remise des diplômes aux étudiants, certains ont regretté que la formation ne soit pas plus longue, qu'elle ne se fasse que sur un an. Est ce que c'est envisageable éventuellement que cette formation soit prolongée ?

On va y travailler s'il y a une demande et si en effet, dans les temps à venir, on nous dit qu'il faut faire un niveau deux. On y réfléchira et on essaiera de construire un niveau deux.

Vous avez déjà des candidats pour la prochaine promo ?

Nous avons déjà des candidats, oui. Les inscriptions commenceront en décembre et on a déjà des gens qui se sont manifestés dès maintenant pour participer à cette formation l'année prochaine.