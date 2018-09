Sarthe, France

Les Instituts de formation aux soins infirmiers (Ifsi) sont jusqu'à présents rattachés aux hôpitaux ou à des organismes comme la Croix-Rouge. Dans quelques années, ils devraient devenir des composantes à part entière des universités... C'est en tout cas le sens d'une réforme en marche depuis déjà quelques années.

Depuis 2009, suite aux mobilisations des élèves infirmiers, ces derniers sont officiellement considérés comme des "étudiants" et leur diplôme est assimilé au grade universitaire de licence (contre bac+2 seulement auparavant, malgré trois ans d'études). D'ailleurs, ces diplômes sont délivrés par l'Université, y compris au Mans. Pour autant, le statut des étudiants reste flou : "En 1e année, on avait pu avoir une carte d'étudiant délivrée par l'Université, raconte Adrien Javot, étudiant en 3e année et membre du bureau des étudiants, mais la 2e année, ils nous l'ont refusée." Et cette année ? Mystère... Alors que le ministère de l'enseignement supérieur annonce que ce sera le cas partout.

Une histoire d'argent entre la région et les universités

De plus, ces étudiants s'acquittent désormais des 90 € de la CVEC, la contribution vie étudiante et campus collectée au niveau national. "C'est censé nous ouvrir les portess des installations sportives, culturelles, de santé de l'université, explique Adrien, mais on attend de voir... On attend de voir un signe de l'université, pour qu'on sente qu'on en fait vraiment partie."

Le problème, c'est en fait une histoire de sous. Les universités attendent de la région, responsable des formations de soins infirmiers, qu'elle leur reverse de l'argent en contrepartie des services qu'elles fourniront. Et en Pays de la Loire, ça coince. Des discussions doivent s'ouvrir très bientôt autour de la nouvelle convention qui liera l'université aux Instituts de soins infirmiers sarthois et à leurs 850 "étudiants".