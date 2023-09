En Savoie, 4 enfants sur 10 n'ont pas de place ni en crèche ni chez une assistante maternelle

C'est le parcours du combattant pour de nombreux parents en Savoie : trouver une place en crèche ou chez une assistante maternelle. L'UFC-Que Choisir dénonce le manque de places pour la garde de jeunes enfants dans le département. L'étude de l'association porte sur les modes de garde des enfants de moins de 3 ans. En Savoie, "4 jeunes enfants sur 10 n'auraient pas pu être accueillis par un mode formel de garde si leurs parents l'avaient souhaité".

ⓘ Publicité

21,2 places pour 100 enfants dans les crèches

D'après les chiffres de l'association, il y a 21,2 places pour 100 enfants dans les crèches savoyardes, 38,8 places pour 100 enfants chez des assistantes maternelles. Ce qui classe le département à la 44ème place en France métropolitaine (moyenne nationale de 58,8%).

Beaucoup de parents se retrouvent sans aucune solution de garde. Les crèches municipales, associatives et privées se retrouvent inondées de demandes. Dans la Petite crèche associative Amstramgram à Chambéry, il y a une vingtaine de familles sur liste d'attente. La structure peut accueillir 23 enfants, âgés de deux mois et demi à quatre ans, encadrés par neuf salariés. "J'ai presque tous les jours des gens qui m'appellent pour des places, surtout pour des bébés, les parents sont désespérés parce qu'ils ne peuvent pas travailler et moi je n'ai pas de place pour eux, c'est très dur de leur dire ça" explique la directrice Marie-Noëlle Marquant.

Des difficultés de recrutement

"J'ai deux arrêts maladie longue durée et j'ai du mal à trouver des personnes pour les remplacer" ajoute la directrice. "Quand il manque du personnel c'est très dur pour les filles qui restent". "Quand il manque des collègues comme hier, on court partout, on ne fait pas le travail comme on le voudrait, j'ai un enfant qui m'a tendu les bras mais je n'ai pas pu le prendre j'en avais déjà un sur les genoux, je n'ai pas pu répondre à ses besoins, c'est très frustrant" explique Véronique, auxiliaire de puériculture, passionnée par son métier, reconvertie dans la petite enfance depuis dix-sept ans. "Il faut plus de moyens et une revalorisation salariale pour attirer des professionnels" ajoute Véronique.

loading

38,8 places pour 100 enfants chez des assistantes maternelles

"L'état de l'offre d'accueil a de déplorables conséquences économiques pour les ménages" ajoute l'UFC-Que Choisir. "L'absence de solutions pour faire garder leurs enfants a un impact direct sur l'emploi ou l'employabilité des parents, les privant ainsi de ressources salariales".

1254 assistantes maternelles en moins entre 2016 et 2020

Le nombre d'assistantes maternelles est en chute libre en Savoie : - 1254 agréments entre 2016 et 2020 en Savoie. Le métier attire de moins en moins et ça n'étonne pas Magalie, ancienne assistante maternelle en Chartreuse, qui a changé de travail il y a deux ans, en plein Covid, face à la difficulté du métier : "je ne suis pas étonnée, ce n'est pas évidemment d'ajuster les besoins de plusieurs familles, les amplitudes horaires sont hyper larges ; il faut être en vigilance permanente c'est une grosse charge pour de bas salaires souvent et les charges administratives sont très lourdes".

loading

"En avril 2022, faute d'attractivité des métiers de la petite enfance, 65 postes en crèche dans le département étaient vacants depuis plus de trois mois" ajoute l'UFC-Que Choisir.

"L'absence d'annonces concrètes des autorités concernant les assistants maternels est particulièrement alarmante pour la Savoie en termes de perspectives pour les années à venir" précise l'association " Pour éviter un effondrement du taux de couverture, il faudra soit attirer suffisamment d'assistants maternels, soit ouvrir des crèches en nombre suffisant pour compenser l'érosion démographique de la profession".

L'association appelle à créer d'urgence un droit opposable à l'accueil du jeune enfant, c'est à dire l'obligation pour l'État de proposer une place pour chaque enfant qui en aurait besoin.