En Seine-Maritime, 85 classes était fermées vendredi en raison du covid, 27 dans l'Eure

En France, 6.000 classes sont fermées dans les écoles à cause de l'épidémie de covid 19, c'est 2.000 de plus que la semaine dernière. Un conseil de défense sanitaire se réunit ce mercredi matin à l'Élysée.

En Seine-Maritime, 85 classes étaient fermées vendredi, une école entière à Canteleu, une école de trois classes de maternelle, 27 classes dans l'Eure. Alors faut-il de nouvelles mesures, un nouveau protocole sanitaire dans les écoles ? Nous avons posé la question à Marc Helloin, enseignant en CM2 au Houlme et co-secrétaire départemental du Snuipp FSU de la Seine Maritime.

"Le protocole sanitaire actuel fonctionne relativement bien, il est assez clair : un cas de covid dans une classe, la classe est fermée. Le problème c'est la quantité de tests que l'on peut faire pour trouver tous ces enfants qui peuvent être positifs au covid. On a eu des cas sur les Hauts de Rouen, sept classes étaient fermées sur douze, l'école fonctionnait toujours. Il y a des classes qui rouvrent, des classes qui referment, c'est compliqué à gérer pour les directeurs, les enseignants et les parents. Quand on a un tel taux de classes fermées, ce serait peut-être une bonne idée de fermer directement l'école, mais ce n'est pas prévu par le protocole".

"Les tests salivaires, les parents les utilisent relativement bien. Nous avons un taux de 75 / 80% de tests utilisés, quand ils sont donnés au bon moment, à rendre pour le lendemain. Après on pourrait en avoir plus régulièrement, dans chaque école, toutes les semaines, mais ça demande un nombre de tests phénoménal. Certains parents ne les utilisent pas, on ne peut pas leur imposer de les utiliser. Mais le problème c'est que, lorsque les parents reçoivent les résultats des tests, ils ont l'obligation morale de faire remonter cette information à l'école, mais rien ne les y oblige. Nous dans les établissements on n'a pas l'information du laboratoire nous disant qu'il y a un élève positif dans une classe, même sans savoir son nom".